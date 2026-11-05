Portugal: Cristiano Ronaldo annonce sa retraite internationale

Ligue des Nations - Groupe B - Portugal - Pays de Galles
Cristiano Ronaldo a annoncé jeudi sur les réseaux sociaux qu'il prendrait sa retraite internationale après les deux prochains matches de Ligue des nations de l'équipe du Portugal, dont il porte le maillot depuis 22 ans.
Agé de 41 ans, "CR7" a inscrit 146 buts en 234 matches avec la Seleçao - deux record mondiaux.
Mais le quintuple lauréat du Ballon d'Or était un titulaire de moins en moins indiscutable et il avait claqué la porte d'un rassemblement de l'équipe nationale il y a un peu plus d'un mois après avoir été laissé sur le banc lors d'un match de Ligue des nations en Norvège.
Sanctionné légèrement, Cristiano Ronaldo devrait être appelé pour les deux derniers matches de groupe du Portugal, qui est déjà qualifié pour la suite de la compétition. Il pourrait faire ses adieux à son public lors du match entre le Portugal et le Danemark le 14 novembre à Braga.
(Rédigé par Ruairidh Barlow, version française Tangi Salaün)
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