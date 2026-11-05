Portugal: Cristiano Ronaldo annonce sa retraite internationale

Ligue des Nations - Groupe B - Portugal - Pays de Galles

Cristiano Ronaldo ‌a annoncé jeudi sur les réseaux ​sociaux qu'il prendrait sa retraite internationale après les deux prochains matches de Ligue ​des nations de l'équipe du Portugal, dont il ​porte le maillot depuis ⁠22 ans.

Agé de 41 ans, "CR7" a ‌inscrit 146 buts en 234 matches avec la Seleçao - deux record ​mondiaux.

Mais le ‌quintuple lauréat du Ballon d'Or ⁠était un titulaire de moins en moins indiscutable et il avait claqué la ⁠porte d'un ‌rassemblement de l'équipe nationale il y ⁠a un peu plus d'un ‌mois après avoir été laissé ⁠sur le banc lors d'un match ⁠de Ligue ‌des nations en Norvège.

Sanctionné légèrement, Cristiano Ronaldo ​devrait être appelé ‌pour les deux derniers matches de groupe du Portugal, ​qui est déjà qualifié pour la suite de la compétition. ⁠Il pourrait faire ses adieux à son public lors du match entre le Portugal et le Danemark le 14 novembre à Braga.

(Rédigé par Ruairidh Barlow, version française ​Tangi Salaün)