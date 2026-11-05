Hong Kong : le militant prodémocratie Joshua Wong condamné à 10 ans de prison supplémentaires

Le militant hongkongais pro-démocratie Joshua Wong prend la parole lors d’une audition de la Commission exécutive du Congrès américain sur la Chine à Washington le 17 septembre 2019 ( AFP / Alastair Pike )

Un tribunal hongkongais a condamné jeudi le militant prodémocratie Joshua Wong, déjà détenu depuis près de six ans, à 10 ans de prison supplémentaires pour collusion avec des pays étrangers en vertu de la loi de sécurité nationale.

Joshua Wong, tout juste 30 ans, avec ses lunettes cerclées de noir, est l'une des figures les plus reconnaissables du mouvement prodémocratie de Hong Kong et de ses grandes manifestations de 2019.

L'ancien leader étudiant a plaidé coupable en septembre de nouvelles accusations de collusion avec l'étranger. Il encourait une peine allant jusqu'à la prison à perpétuité.

"Le tribunal (...) a prononcé une peine définitive de dix ans d'emprisonnement" à l'encontre de Joshua Wong, indique un communiqué de presse publié par le tribunal.

Jeudi matin, Joshua Wong est entré dans la salle d'audience l'air calme, vêtu d'une chemise bleue, avec des lunettes à monture noire, saluant de la tête ses partisans et scrutant le public.

Après l'énoncé de la peine qui pourrait le maintenir en prison jusqu'à ses 40 ans, il a remercié ses soutiens et leur a fait un signe de la main en partant. "Nous t'attendrons à ta sortie", lui ont-ils dit.

Des dizaines de personnes avaient patienté, certaines depuis la veille, pour assister à l'audience, tandis qu'un important dispositif policier était déployé devant le tribunal.

Lobbying international

Joshua Wong devait être libéré en janvier, après avoir purgé quatre ans et huit mois de prison pour "subversion" en vertu de la loi sur la sécurité nationale imposée dans le territoire par la Chine en 2020.

Mais les autorités de Hong Kong ont fait appel à cette même loi en juin 2025 pour l'accuser, aux côtés de l'ex-député exilé Nathan Law et d'autres, d'avoir demandé à des pays et entités étrangères de l'aider à obtenir des sanctions contre le centre financier et la Chine.

Les procureurs les accusent notamment d'avoir mené un travail de lobbying international en promouvant auprès des États-Unis - où ils se sont rendus en 2019 - un texte baptisé "Hong Kong Human Rights and Democracy Act", qui proposait de subordonner la relation commerciale entre Washington et Hong Kong à une réévaluation annuelle de la situation politique dans la place financière asiatique.

Il était encore reproché à Joshua Wong d'avoir demandé à des pays, des particuliers ou des institutions à l'étranger, notamment en s'exprimant dans les médias, d'"imposer des sanctions ou un blocus, ou de se livrer à d'autres activités hostiles" à l'encontre de la Chine et de Hong Kong, avaient argumenté les procureurs.

"Servir d'exemple"

Joshua Wong encourait au maximum la prison à vie pour ce chef d'accusation, alors que son avocat avait plaidé pour une peine plus légère de 3 à 10 ans.

Les organisations de défense des droits humains ont dénoncé l'accusation de collusion portée contre Joshua Wong comme une tentative délibérée des autorités de le maintenir en détention.

"Pékin a identifié Joshua comme l'un des principaux dirigeants de ce qu'ils considèrent comme une rébellion ouverte en 2019 — alors même que Wong est l'un des modérés — et il servira d'exemple", explique Steve Tsang, directeur du China Institute à l'université londonienne SOAS.

Sa condamnation doit montrer que Pékin "garde Hong Kong fermement sous contrôle et qu'il n'y a aucune possibilité de revenir aux jours plus libéraux d'avant 2019", estime Steve Tsang, interrogé par l'AFP avant l'énoncé de la peine.

Louis Lee, un ami du militant, a indiqué que Joshua Wong demeurait "plein d'énergie" malgré son emprisonnement, mais qu'il apparaissait parfois "inquiet et nerveux" à l'approche du verdict.