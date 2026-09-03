SES fournit une solution multi-orbite à la marine du Pérou

SES indique étendre sa collaboration avec la marine péruvienne afin de fournir une connectivité satellitaire souveraine, combinant des services en orbite géostationnaire (GEO) et en orbite terrestre basse (LEO), au profit de ses bases côtières, de ses aéronefs et de ses navires opérant dans l'espace maritime péruvien.

La solution multi-orbite gérée par SES sera déployée à bord du B.A.P. "UNION", le voilier-école de la marine péruvienne, dont elle soutiendra la mission d'ambassadeur international du Pérou, en permettant des communications en temps réel lors de déploiements internationaux ou de tours du monde.

Grâce à cette collaboration stratégique, la marine péruvienne bénéficie d'une maîtrise accrue de son infrastructure de communication, incluant des capacités de chiffrement sécurisé et de gestion opérationnelle, ce qui renforce sa souveraineté et son autonomie technologiques, selon l'opérateur de satellites.

"Cet accord marque une étape stratégique pour SES dans le secteur de la défense de la région et témoigne de la confiance croissante entre SES et la marine péruvienne", commente Ricardo La Guardia, vice-président Amériques (division Données fixes) chez SES.