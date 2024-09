Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SES: fournira des services aux membres de l'OTAN information fournie par Cercle Finance • 13/09/2024 à 09:36









(CercleFinance.com) - L'Agence OTAN de soutien et d'acquisition (NSPA) a attribué à SES un contrat portant sur la fourniture de services de communications sécurisées par satellite à haute performance et faible latence par l'intermédiaire de sa constellation en orbite moyenne (MEO).



Cette commande permettra de faciliter les missions globales des forces armées et des organisations et agences gouvernementales des États membres de l'OTAN.



D'une valeur de 200 millions de dollars US, le contrat MEO Global Services (MGS) est à prestations et quantités indéterminées (IDIQ) et reconductible deux fois un an en option.



Le programme MGS sera disponible pour tous les pays de l'OTAN, dont les États-Unis et le Luxembourg, qui sont membres fondateurs de l'accord.



' Nous avons développé O3b mPOWER dans l'optique de répondre aux besoins des gouvernements en matière de connectivité critique pour les missions, et avons également travaillé en lien étroit avec les nations OTAN pour être sûr de leur fournir dès le premier jour le niveau escompté de performance, fiabilité, sûreté et contrôle. C'est un honneur pour nous que de commencer à fournir ce nouveau service aux gouvernements, dont ceux des États-Unis et du Luxembourg. ' a déclaré Adel Al-Saleh, CEO de SES.





