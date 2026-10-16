SES et Eutelsat bondissent, Oddo BHF en soutien

Eutelsat signe la plus forte progression du SBF 120 en s'adjugeant 20% en début d'après-midi (après 23% mercredi et -11% hier) tandis que SES progresse de 6,4%, profitant notamment d'un relèvement d'Oddo BHF.

Chez Oddo BHF, l'analyste en charge du dossier Stéphane Beyazian a relevé son conseil sur SES, passant de "sous-performance" à "surperformance", et rehaussant son objectif de cours de 5,20 à 5,80 EUR. Le broker mise sur un retournement de tendance après une chute de 50% du titre en trois mois, tout en soulignant une valorisation conservatrice par rapport à celle d'Eutelsat.

Le bureau d'études identifie trois catalyseurs susceptibles de soutenir le redressement de SES. Le premier concerne la monétisation anticipée des recettes liées à la libération du spectre en bande C, une opération qui pourrait générer 2,3 MdsEUR de liquidités et rassurer les créanciers sur les prochaines échéances de dette et les investisseurs sur la pérennité du dividende. L'analyste qui juge cette transaction très probable d'ici le troisième trimestre 2027 et considère que le marché n'en intègre pas pleinement les bénéfices.

Par ailleurs, Oddo BHF anticipe une amélioration des performances opérationnelles dès le second semestre 2026, avec un retour à la croissance de l'EBITDA qui devrait se poursuivre en 2027 grâce à de nouveaux contrats dans les activités gouvernementales et l'aviation, un effet de change plus favorable et la montée en puissance des synergies issues du rapprochement avec Intelsat. Concrètement, le broker table sur une croissance de 4% de l'EBITDA ajusté en 2027, contre 2% à 3% pour le consensus.

Enfin, la journée du 9 décembre pourrait constituer un 3e catalyseur avec de possibles précisions sur le virage industriel et commercial de SES, notamment la fabrication en interne de charges utiles satellitaires et le développement de nouveaux services. Cette stratégie pourrait réduire les coûts d'investissement et ouvrir de nouvelles sources de revenus.

Eutelsat, une référence très entourée

Oddo BHF utilise Eutelsat comme référence de valorisation pour illustrer le caractère prudent de ses hypothèses sur SES. Le bureau d'études considère que les deux opérateurs européens devraient continuer de bénéficier du soutien des pouvoirs publics européens, malgré un environnement concurrentiel de plus en plus difficile. La note ne formule toutefois aucune nouvelle recommandation sur Eutelsat.

Le broker reste en effet prudent sur les perspectives structurelles du secteur. Il estime que les capacités satellitaires actuellement en développement dépasseront largement la demande, notamment avec l'expansion de Starlink et l'arrivée d'Amazon Leo, susceptible d'accentuer la pression sur les prix à partir de 2028. Cette situation pourrait peser durablement sur les acteurs européens, même si leur importance stratégique devrait continuer de leur assurer un soutien public.

Le titre Eutelsat est extrêmement volatile depuis le milieu de semaine, les marchés s'interrogeant sur la pérennité de Starlink en Ukraine, alors que Donald Trump a opéré une spectaculaire volte-face et semble vouloir accentuer la pression sur Kiev. Eutelsat et sa constellation OneWeb pourraient profiter de cette nouvelle opportunité, tout comme celle qui pourrait se dessiner en Inde, un marché gigantesque où Starlink semble pâtir de ses mauvaises relations avec le magnat indien des télécommunications Ambani, Jio Communications.