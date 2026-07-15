SES et Airbus vont installer une station OGS pour EAGLE-1 aux Pays-Bas

SES annonce avoir signé, conjointement avec Airbus Netherlands, un contrat de bail foncier avec la municipalité néerlandaise de Noordwijk pour un terrain situé sur le NL Space Campus, à proximité immédiate de l'ESTEC, le centre technique de l'Agence spatiale européenne (ESA).

L'installation accueillera une station sol optique (OGS) dédiée, destinée à communiquer avec le satellite EAGLE-1, géré par SES dans le cadre d'un partenariat public-privé avec l'ESA et la Commission européenne, et à recevoir des clés de chiffrement quantique via une technologie laser.

La station, qui sera construite par Airbus pour le compte de l'opérateur de satellites luxembourgeois, comprendra une salle de contrôle ainsi qu'un dôme abritant un télescope de très haute précision pour le suivi des satellites, un élément indispensable à la liaison laser.

Afin de garantir la précision de la connexion laser, la station sera dotée d'un système optique de pointe capable de corriger en temps réel les distorsions atmosphériques, telles que les turbulences dues aux mouvements de l'air ou aux fluctuations de température.

"Une fois opérationnel, ce système permettra une adoption précoce de la technologie de chiffrement quantique par des utilisateurs tels que les gouvernements et le secteur bancaire, ouvrant ainsi la voie à une cybersécurité de nouvelle génération", explique Xavier Bertran, directeur produits et innovation chez SES.