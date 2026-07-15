Carburant : le hausse des prix se poursuit, le gazole repasse au dessus de 2 euros le litre

Le gazole a progressé de 4% par rapport à la semaine dernière.

( AFP / THIBAUD MORITZ )

Après un mois d'accalmie, le gazole est repassé mercredi 15 juillet au-dessus de la barre symbolique de 2 euros le litre, selon des chiffres calculés par l' AFP à partir des données gouvernementales.

Le gazole, carburant le plus consommé de France , se vendait au prix de 2,003 euros le litre mercredi à 11h (moyenne sur 9.535 stations-service), en hausse de plus de 4% par rapport à la semaine dernière.

L'essence SP98 s'achetait 2,023 euros le litre (environ deux centimes de plus par rapport à la semaine passée) et était repassée au-dessus de la barre des 2 euros le 30 juin. Le SP95-E10 coûtait 1,944 euro le litre , en moyenne sur 7.304 stations (+1,6% sur sept jours).

La Russie interdit l'exportation

Ces chiffres excluent la Corse ainsi que les départements et régions d'outre-mer.

Depuis 2006, les stations-service ont l'obligation de communiquer leurs prix au site gouvernemental www.prix-carburants.gouv.fr. Ces données sont ensuite publiées en libre accès et analysées par l'AFP.

Plusieurs crises géopolitiques expliquent la hausse des prix des carburants. D'un côté, la Russie, important producteur de gazole, a annoncé le 8 juillet interdire ses exportations de gazole pour faire face aux pénuries de carburant dans le pays, provoquées par les frappes ukrainiennes sur ses raffineries.

De l'autre, les prix des carburants affichent une augmentation quasi-continue depuis la reprise des hostilités entre les États-Unis et l'Iran au Moyen-Orient, le 26 juin.

Avant cela, ils avaient diminué pendant près de deux semaines, à la suite de la signature d'un accord de paix entre les deux pays le 15 juin.