SES entame la construction d'un nouveau site au Luxembourg

SES indique avoir lancé la construction d'un nouveau site de production de satellites à Kockelscheuer, au Luxembourg, conçu pour accélérer l'innovation, optimiser la chaîne d'approvisionnement et élargir le portefeuille de solutions du groupe.

Ce site renforcera la capacité de SES à concevoir, développer et fabriquer des technologies satellitaires critiques, accélérant ainsi le déploiement de réseaux satellitaires de nouvelle génération et de solutions de communication sécurisées. Il contribuera également à créer un pôle d'innovation et à offrir de nouvelles opportunités à SES et à son écosystème.

Prévu pour ouvrir en 2028, le nouveau site de 16 000 m² comprendra des installations de pointe dédiées à l'ingénierie, à la production et aux essais, ainsi que des espaces de bureaux et des infrastructures de soutien. Les dépenses d'investissement liées au projet sont intégrées aux prévisions de CapEx de l'opérateur de satellites luxembourgeois.

S'appuyant sur le leadership de SES en orbite terrestre moyenne (MEO) et sur le succès du programme O3b mPOWER de 2e génération, le site soutiendra le développement de meoSphere, le réseau MEO de nouvelle génération de SES. Il contribuera également au programme européen IRIS² grâce au développement de charges utiles ainsi qu'aux activités d'assemblage, d'intégration et d'essais de satellites.

"Notre ambition est de créer un centre de classe mondiale consacré au développement de systèmes spatiaux avancés, à la production et à l'excellence en ingénierie, permettant de raccourcir les cycles de développement, d'accroître l'innovation et de fournir plus efficacement à nos clients des solutions multi-orbites de nouvelle génération", commente Adel Al-Saleh, directeur général de SES.