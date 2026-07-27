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SES concerné par une décision de la FCC américaine
information fournie par Zonebourse 27/07/2026 à 08:02
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SES fait part de l'approbation, par la Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis, d'une décision rendant disponibles 160 mégahertz de la bande C supérieure aux États-Unis continentaux pour des services sans fil terrestres de nouvelle génération à usage flexible, via un processus d'enchères concurrentielles.

L'opérateur de satellites luxembourgeois précise que la procédure d'enchères requise pour la bande C supérieure sera finalisée au plus tard en juillet 2027, avec des échéances de libération du spectre fixées à 2030 et 2031.

SES s'attend à recevoir des indemnités brutes d'incitation s'élevant à environ 5,6 MdsUSD, un versement toutefois conditionné à la libération du spectre dans les délais de transition impartis.

La décision confirme également le remboursement des coûts de transition liés à la bande C supérieure, dès lors qu'ils sont jugés raisonnables, nécessaires et approuvés par l'organisme de compensation.

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