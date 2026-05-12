SES: CA au T1 +80% sur un an avec l'essor de l'aviation

SES a fait état ‌mardi d'un chiffre d'affaires du premier trimestre supérieur aux attentes et a ​confirmé ses objectifs financiers annuels, l'opérateur de satellites citant une forte dynamique dans l'aviation et les infrastructures européennes.

Les revenus pour janvier-mars sont ressortis ​à 847 millions d'euros, en hausse de 80,5% sur un an à taux de changes ​constants et légèrement au-dessus des attentes ⁠des analystes, qui tablaient sur 829 millions dans un consensus compilé ‌par SES. Le groupe a signé et renouvelé des contrats et accords à hauteur de 306 millions d'euros ​sur la période.

Le directeur ‌général Adel Al-Saleh a souligné dans un communiqué la ⁠performance des activités "Aviation", citant les accords signés par le SES avec Japan Airlines pour équiper plus de 40 avions long-courriers.

"Au cours de ce ⁠trimestre, notre activité 'Aviation' ‌a tiré parti du fait que près de 600 ⁠appareils sont désormais équipés du système de connectivité en vol multi-orbites ‌de SES, offrant ainsi un accès Internet rapide et ⁠fiable à des millions de passagers", a ajouté Adel ⁠Al-Saleh.

Il a également ‌déclaré que les "performances solides" de l'activité "Gouvernement" était liées à l'implication de SES ​dans le projet européen IRIS².

Dans ‌le segment des infrastructures européennes, SES et l'Agence de l'Union européenne pour le programme spatial (EUSPA) ​ont prolongé jusqu'en 2030 l'accord de service du satellite EGNOS GEO-1, contribuant ainsi au maintien de services de navigation de haute ⁠précision pour l'aviation et d'autres utilisateurs critiques à travers l'Europe.

Le groupe basé au Luxembourg a maintenu ses objectifs financiers pour 2026 et a déclaré rester attaché à la vision de l'Union européenne sur le développement de solutions de connectivité souveraines.

(Rédigé par Matthieu Huchet, avec Leo Marchandon, ​édité par Augustin Turpin)