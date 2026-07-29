SES a été sélectionné par LATAM Airlines pour sa flotte d'appareils Airbus et Embraer

SES a été sélectionné par LATAM Airlines pour fournir un service de connectivité en vol multi-orbite à sa flotte d'appareils Airbus et Embraer.

Plus de 60 appareils Airbus (A320NEO et A321XLR) et Embraer (E195-E2) seront équipés des services de SES au cours des prochaines années.

LATAM sera la plus grande compagnie aérienne de la région à proposer un service utilisant la nouvelle antenne à balayage électronique (ESA) de SES.

La connexion à des satellites situés sur différentes orbites garantit une couverture constante et fiable, quel que soit l'endroit.

SES et LATAM collaborent depuis près de dix ans pour offrir une connectivité en vol aux passagers de la compagnie, notamment en fournissant le service 2Ku à plus de 200 appareils de la famille A320.

A ce jour, LATAM exploite la plus grande flotte connectée par SES dans la région, avec plus de 250 avions équipés du Wi-Fi.

"Les passagers de LATAM bénéficieront bientôt d'une connectivité par satellite multi-orbite fiable, leur offrant un accès Internet aussi rapide et stable que celui dont ils disposent chez eux.", a déclaré Mike DeMarco, président de la division Mobilité chez SES.