SES a accompagné le porte-avions Charles de Gaulle de la Marine nationale
information fournie par AOF 17/09/2025 à 09:14

(AOF) - SES annonce que le porte-avions Charles de Gaulle de la Marine nationale a profité, durant la mission Clémenceau 25, du service satcom O3b mPOWER de SES « Managed Naval mPOWERED ». Cette solution de connectivité sécurisée en orbite moyenne (MEO), fiable, à faible latence et à très haut débit a soutenu efficacement l’ensemble des opérations du porte-avions, tout en facilitant la coopération avec les partenaires impliqués dans la mission.

"Des navires comme le porte-avions Charles de Gaulle s'apparentent à de véritables bases militaires flottantes. Ils requièrent en permanence un service de connectivité par satellite sécurisé, résilient et à faible latence pour pouvoir répondre aux besoins complexes et divers du personnel de bord en termes de données de surveillance, renseignement, navigation, accès aux applications cloud et communications journalières. Nous sommes fiers que notre service géré de connectivité ait pu démontrer, au cours des cinq mois de l'opération internationale Clémenceau 25, l'importance critique de la connectivité par satellite pour nos clients gouvernementaux", a déclaré Philippe Glaesener, senior vice president de Global Government.

Valeurs associées

SES
6,2950 EUR Euronext Paris -0,08%
SES GLOBAL FDR
6,300 EUR Tradegate -0,08%
SES GLOBAL FDR
6,313 EUR LSE Intl +0,56%
SES GLOBAL FDR
7,4300 USD OTCBB +6,14%
