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ServiceTitan recule sous le poids des pertes du deuxième trimestre
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 10:49
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** L'action de la plateforme technologique ServiceTitan TTAN.O recule de 18,2% à 66,72 dollars en pré-ouverture

** ServiceTitan annonce une perte de 24,9 millions de dollars au deuxième trimestre

** La société table sur un chiffre d'affaires compris entre 285 et 287 millions de dollars pour le troisième trimestre; la valeur médiane de 286 millions de dollars par rapport à l'estimation des analystes de 286,85 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires de la société au deuxième trimestre, s'élevant à 292,8 millions de dollars, a toutefois dépassé les estimations des analystes de , qui tablaient sur 286 millions de dollars

** Si les pertes se confirment, l'action devrait ouvrir à son plus bas niveau depuis le 25 juin

** Quinze des dix-sept courtiers attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou une recommandation plus favorable, et deux la recommandation “conserver”; leur objectif de cours médian est de 100 dollars

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 23,4% depuis le début de l'année

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SERVICETITAN RG-A
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