 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ServiceNow en hausse ; BofA réintroduit la recommandation “acheter”
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 16:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mai - ** Les actions de ServiceNow ( NOW.N ), éditeur de logiciels d'entreprise, progressent de 8,6 % à 103,28 $

** BofA Global Research réintroduit la couverture avec une recommandation “acheter”; fixe un objectif de cours à 130 dollars, ce qui implique une hausse de 36,7 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** “Nous ne pensons pas que les entreprises puissent se passer de ServiceNow, car la plateforme est trop ancrée dans les grands flux de travail, mais l'IA pourrait potentiellement remplacer une partie de ce travail, ” indique la société de courtage

** Il ajoute que si l'entreprise met bien en œuvre sa stratégie en matière d'IA, “elle pourrait devenir l'un des principaux bénéficiaires de l'IA agentique en s'imposant comme le plan de contrôle d'entreprise permettant aux sociétés de déployer des agents de manière régulée, sécurisée et vérifiable”

** La note moyenne de 50 analystes est “acheter”; leur objectif de cours médian est de 137,50 $ – données compilées par LSEG

** Le titre a chuté de 32,6% depuis le début de l'année

Valeurs associées

SERVICENOW
100,650 USD NYSE +5,84%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 970,37 +0,22%
Pétrole Brent
110,77 +3,92%
INNATE PHARMA
1,936 +11,26%
TOTALENERGIES
80,27 +2,02%
NANOBIOTIX
42,48 -3,06%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank