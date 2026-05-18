ServiceNow en hausse ; BofA réintroduit la recommandation “acheter”

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mai - ** Les actions de ServiceNow ( NOW.N ), éditeur de logiciels d'entreprise, progressent de 8,6 % à 103,28 $

** BofA Global Research réintroduit la couverture avec une recommandation “acheter”; fixe un objectif de cours à 130 dollars, ce qui implique une hausse de 36,7 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** “Nous ne pensons pas que les entreprises puissent se passer de ServiceNow, car la plateforme est trop ancrée dans les grands flux de travail, mais l'IA pourrait potentiellement remplacer une partie de ce travail, ” indique la société de courtage

** Il ajoute que si l'entreprise met bien en œuvre sa stratégie en matière d'IA, “elle pourrait devenir l'un des principaux bénéficiaires de l'IA agentique en s'imposant comme le plan de contrôle d'entreprise permettant aux sociétés de déployer des agents de manière régulée, sécurisée et vérifiable”

** La note moyenne de 50 analystes est “acheter”; leur objectif de cours médian est de 137,50 $ – données compilées par LSEG

** Le titre a chuté de 32,6% depuis le début de l'année