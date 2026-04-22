ServiceNow chute, la croissance du chiffre d'affaires des abonnements au premier trimestre étant affectée par le conflit au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 avril - ** Les actions de ServiceNow NOW.N chutent de 12,4 % à 90,38 $ après la cloche ** La croissance des revenus d'abonnement de NOW au 1er trimestre a été confrontée à un vent contraire d'environ 75 points de base en raison de la clôture retardée de plusieurs grands contrats sur site au Moyen-Orient

** Le chiffre d'affaires des abonnements s'élève à 3,67 milliards de dollars pour le premier trimestre

** ServiceNow prévoit des revenus d'abonnement en 2026 compris entre 15,74 et 15,78 milliards de dollars, contre 15,53 et 15,57 milliards de dollars précédemment

** Les prévisions de revenus d'abonnement pour le deuxième trimestre, de 3,815 à 3,820 milliards de dollars, dépassent également l'estimation de 3,75 milliards de dollars

** L'action a chuté de 32,7 % depuis le début de l'année