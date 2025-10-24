 Aller au contenu principal
Série de changements au sein du conseil d'administration chez Rio Tinto
information fournie par Zonebourse 24/10/2025 à 11:00

Rio Tinto annonce une réorganisation de son conseil d'administration à l'issue de la phase de transition amorcée après les assemblées générales 2025. Simon Henry quitte le conseil après huit années de mandat, cédant la présidence du comité d'audit et des risques à Sharon Thorne. Martina Merz se retire également pour se consacrer à d'autres fonctions de conseil.

Ben Wyatt est nommé administrateur principal indépendant (Senior Independent Director) pour Rio Tinto Limited, en complément de Sharon Thorne, déjà en poste pour Rio Tinto.

Par ailleurs, Susan Lloyd-Hurwitz rejoint le comité de durabilité, succédant à Martina Merz, tout en conservant son rôle d'administratrice référente pour les relations avec les salariés.

Valeurs associées

RIO TINTO
5 286,000 GBX LSE -0,28%
