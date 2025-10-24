Série de changements au sein du conseil d'administration chez Rio Tinto
information fournie par Zonebourse 24/10/2025 à 11:00
Ben Wyatt est nommé administrateur principal indépendant (Senior Independent Director) pour Rio Tinto Limited, en complément de Sharon Thorne, déjà en poste pour Rio Tinto.
Par ailleurs, Susan Lloyd-Hurwitz rejoint le comité de durabilité, succédant à Martina Merz, tout en conservant son rôle d'administratrice référente pour les relations avec les salariés.
Valeurs associées
|5 286,000 GBX
|LSE
|-0,28%
A lire aussi
-
La société d'investissement Wendel a annoncé vendredi, en marge de la publication de ses résultats du troisième trimestre, des négociations exclusives pour l'acquisition d'une part majoritaire dans la société de gestion Committed Advisors, active sur le marché ... Lire la suite
-
Le taux de chômage a légèrement augmenté au troisième trimestre en Espagne pour atteindre 10,45% de la population active, contre 10,29% à la fin du mois de juin, selon les données publiées vendredi par l'Institut national de la statistique (INE). Au total, 2,6 ... Lire la suite
-
Le groupe suisse Sika, plombé par les difficultés du secteur du bâtiment en Chine, a annoncé vendredi le lancement d'un programme de réduction des coûts et va supprimer jusqu'à 1.500 postes. Sika, dont les effectifs se montent à plus de 34.000 personnes au niveau ... Lire la suite
-
Moldavie: l'homme d'affaires Alexandru Munteanu nommé Premier ministre du prochain gouvernement pro-UE
La présidente moldave pro-UE, Maia Sandu, a nommé vendredi l'économiste et homme d'affaires Alexandru Munteanu, novice en politique, au poste de Premier ministre après la victoire de son parti aux élections législatives du mois dernier. Le parti de centre droit ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer