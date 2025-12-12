SergeFerrari signe un crédit syndiqué indexé sur 3 KPIs ESG
information fournie par Zonebourse 12/12/2025 à 07:25
Le crédit syndiqué a été conclu le 10 décembre dernier par plusieurs banques, toutes implantées dans la région du groupe, et un investisseur institutionnel gestionnaire de fonds de dette privée, sélectionnés par SergeFerrari Group.
Le spécialiste des toiles composites innovantes explique que ce crédit comprend 3 indicateurs de performance extra-financière (KPIs ESG), à savoir le taux de fréquence des accidents du travail, les émissions Scope 1 et 2 et les émissions Scope 3.
À chaque indicateur est associée une trajectoire d'objectifs annuels. La grille de marge est ajustée annuellement en fonction de l'atteinte ou non de l'un ou plusieurs de ces 3 KPIs ESG, en plus d'une classique grille de marge en fonction du ratio de levier net.
Valeurs associées
|8,1600 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
