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SergeFerrari : chiffre d'affaires quasi stable au 1er semestre
information fournie par Zonebourse 27/07/2026 à 18:02
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Le chiffre d'affaires de SergeFerrari au 2e trimestre 2026 s'établit à 96,7 millions d'euros, en recul de 2,9% à périmètre et change courants et de 2,8% à périmètre et change constants sur un an.

Sur le plan géographique, le chiffre d'affaires en Europe progresse de 3,8% à données publiées, bénéficiant de la bonne tenue des marchés historiques, la progression de la Distribution et la dynamique des activités de Solutions.

En Ameriques, l'activité enregistre une baisse de 35,8% à données publiées, sous l'effet d'une base de comparaison élevée, notamment sur les marchés à projets.

En Asie - Afrique - Moyen-Orient - Pacifique, les ventes ont bien résisté (-1% à données publiées), malgré les perturbations provoquées par le conflit au Moyen-Orient.

Au 1er semestre, le fabricant de toiles composites innovantes écoresponsables de haute technicité a réalisé un chiffre d'affaires de 177,9 MEUR. Il est quasi stable par rapport au 1er semestre 2025 : -0,5% à périmètre et change courants et -0,2% à périmètre et change constants.

Coté perspectives, SergeFerrari Group dit "continuer d'approfondir ses efforts sur sa rentabilité en s'appuyant sur l'optimisation de sa base industrielle et la maîtrise de sa structure de coûts, dans un environnement où le contexte géopolitique réduit la visibilité sur la conjoncture."

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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