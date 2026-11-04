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Sequoia Capital va fermer son bureau de Londres pour se recentrer sur la Silicon Valley
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 21:40

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails et des informations sur l'historique de l'entreprise tout au long du texte)

Sequoia Capital ferme son bureau de Londres et plusieurs personnes vont quitter l'entreprise, a annoncé mercredi cette société de capital-risque spécialisée dans les technologies.

Cette décision constitue un revers pour Londres et pour les efforts britanniques visant à développer un secteur local plus important dans les domaines de la technologie et de l’IA en attirant davantage de financements pour les start-ups en Europe.

"Cela n’a rien à voir avec l’équipe — ses membres sont excellents. Nous ne voyons tout simplement pas la nécessité d’une présence locale", a déclaré la société dans un communiqué. "Nous sommes convaincus que l’Europe continuera à produire des fondateurs et des entreprises exceptionnels, et que nous pourrons continuer à fournir un soutien de classe mondiale depuis notre siège social situé dans la région de la Baie de San Francisco."

La Grande-Bretagne s’efforce de se positionner comme une base à partir de laquelle les entreprises axées sur la technologie et l’IA peuvent prospérer, alors même que les États-Unis dominent la levée de fonds liée à l’IA. De nombreuses entreprises technologiques qui démarrent en Europe ont par la suite cherché des investisseurs et le succès aux États-Unis afin d’accélérer leur croissance.

Sequoia, l’une des sociétés de capital-risque les plus connues, a été fondée en Californie en 1972 et est réputée pour avoir soutenu très tôt des entreprises telles qu’Apple AAPL.O et Airbnb ABNB.O .

Dans son communiqué, Sequoia a indiqué qu’une phase d’expansion de 20 ans, notamment à l’international, avait donné lieu à la création d’une hiérarchie et qu’elle souhaitait procéder à des changements internes afin d’aplatir sa structure.

En 2024, elle a scindé ses activités en Chine et en Inde/Asie du Sud-Est en deux sociétés indépendantes opérant sous leurs propres marques.

Sequoia a levé environ 10 milliards de dollars de nouveaux fonds, a également indiqué la société dans son communiqué mercredi, sans préciser de délai.

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