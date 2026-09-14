Sequence et le Dell Family Office vont racheter Baldwin, l'action bondit

Baldwin Group bondit de 7,2% à 31,8 USD, après l'annonce d'un accord définitif selon lequel une entité formée par Sequence Holdings et Dell Family Office (DFO) acquerra une participation majoritaire dans cette société de distribution d'assurances, dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire évaluée à environ 7,7 MdsUSD.

A l'issue de cette transaction, Baldwin sera retiré de la cote, les collaborateurs éligibles conservant une participation minoritaire significative, aux côtés de Sequence et de DFO, la société d'investissement familiale du fondateur de Dell Technologies, Michael Dell.

"Cette transaction nous permet d'apporter une valeur immédiate aux actionnaires tout en établissant un partenariat avec Sequence et DFO qui offrira à Baldwin le capital à long terme et les capacités d'exécution en matière d'IA de pointe nécessaires pour investir et avancer au rythme que ce moment exige", explique Trevor Baldwin, le CEO de Baldwin Group.

Les actionnaires de Baldwin recevront 32,50 USD en numéraire pour chaque action ordinaire de Baldwin qu'ils détiendront, soit une prime d'environ 88% par rapport au cours de clôture non affecté du 17 juin, veille des premiers articles de presse évoquant une telle opération.

La transaction implique une valeur d'entreprise totale d'environ 7,7 MdsUSD pour le distributeur d'assurances, dont un prix d'achat des actions d'environ 4,6 MdsUSD et environ 3,1 MdsUSD de dette nette prise en charge ou refinancée dans le cadre de l'opération.

La transaction a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de Baldwin, à la suite de la recommandation unanime d'un comité spécial. Elle devrait être finalisée au 1er trimestre 2027, sous réserve de l'approbation des actionnaires, de l'obtention des autorisations réglementaires requises et d'autres conditions habituelles.