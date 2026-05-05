Sentinel Midstream va commencer la construction d'un port d'exportation de pétrole en eaux profondes au Texas

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* La demande asiatique de pétrole brut américain s'envole alors que la guerre en Iran perturbe l'approvisionnement au Moyen-Orient

* Le projet Texas GulfLink de Sentinel bénéficie d'un financement américano-japonais

(Ajout de détails sur les exportations américaines dans les deuxième et dernier paragraphes, et de contexte sur les projets d'exportation dans les paragraphes 8 et 9) par Arathy Somasekhar et Vallari Srivastava

La société de transport et de stockage de pétrole Sentinel Midstream a annoncé mardi qu'elle allait immédiatement commencer la construction de son projet d'exportation de pétrole en eaux profondes au large des côtes du Texas, marquant ainsi le premier développement d'un projet d'exportation à grande échelle aux États-Unis depuis des années. Bien que la construction du projet prenne des années, elle débute à un moment où les États-Unis sont devenus pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale un exportateur net de pétrole brut , la guerre en Iran ayant accru la demande européenne et asiatique en pétrole américain.

Le président américain Donald Trump s'était engagé l'année dernière à accélérer les autorisations de projets d'infrastructures énergétiques afin de soutenir l'industrie pétrolière et gazière et d'accroître la production du pays. Le projet Texas GulfLink de Sentinel a obtenu en février une licence , une étape majeure dans le processus d'autorisation. L'administration Trump a également annoncé à cette occasion que le Japon investirait dans l'installation Texas GulfLink, d'un montant de 2,1 milliards de dollars.

Sentinel dirigera le développement de Texas GulfLink, supervisant la construction, l'exploitation commerciale et la gestion à long terme du terminal, a déclaré la société basée à Dallas dans un communiqué, ajoutant que le financement fourni dans le cadre de l'accord commercial américano-japonaissouligne la confiance internationale continue dans les infrastructures énergétiques américaines et soutient l'expansion des exportations américaines de pétrole brut vers les marchés mondiaux.

Ce projet offshore, qui devrait être situé à environ 30 miles au large de Freeport, au Texas, vise à pouvoir charger entièrement un superpétrolier avec environ 2 millions de barils de pétrole par jour.

Actuellement, un seul port américain, le Louisiana Offshore Oil Port, est en mesure de charger entièrement des superpétroliers. Les autres installations ne peuvent charger ces navires que partiellement, ce qui les oblige à utiliser des navires plus petits pour acheminer le pétrole brut vers les plus gros navires afin de les remplir, ce qui alourdit les coûts de transport. Le dernier projet américain en eaux profondes proposé – le Sea Port Oil Terminal d'Enterprise Products Partners EPD.N (SPOT) – a été suspendu l'année dernière, faute d'intérêt suffisant de la part des clients .

Enterprise avait imputé cet échec aux retards réglementaires sous l'ancienne administration Biden et à un changement dans les flux pétroliers mondiaux après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a poussé les navires américains à se diriger davantage vers l'Europe plutôt que vers l'Asie, ces derniers étant principalement conçus pour utiliser des superpétroliers qui se chargeraient dans ces ports en eaux profondes.

Cependant, la récente guerre en Iran a privé les compagnies pétrolières asiatiques de pétrole en provenance du Moyen-Orient, les forçant à se tourner vers le brut américain. Les exportations américaines de pétrole vers l'Asie ont atteint un record de 2,31 millions de barils par jour en avril, dépassant les expéditions vers l'Europe.