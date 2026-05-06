Selon le Financial Times, Meta prévoit de lancer un assistant IA « agentique » avancé destiné aux utilisateurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tirées de l'article de The Information aux paragraphes 5 et 6)

Meta META.O développe un assistant d'intelligence artificielle hautement personnalisé destiné à accomplir les tâches quotidiennes de ses milliards d'utilisateurs, a rapporté mardi le Financial Times, alors que la société fait l'objet d'une surveillance étroite de la part des investisseurs en raison de l'escalade de ses dépenses en matière d'IA.

Le géant des réseaux sociaux développe des outils autonomes, notamment un assistant numérique avancé alimenté par son nouveau modèle d'IA Muse Spark, a indiqué le FT, citant des sources proches du dossier.

L'assistant est actuellement testé en interne par un groupe d'employés et l'objectif était de développer un produit similaire à OpenClaw, selon le rapport.

OpenClaw, qui appartient à OpenAI , peut connecter plusieurs outils matériels et logiciels et apprendre à partir des données produites avec beaucoup moins d'intervention humaine qu'un chatbot.

Par ailleurs, The Information a rapporté que Meta forme actuellement un agent IA interne baptisé “Hatch”, inspiré d’OpenClaw, dans le but de terminer les tests internes d’ici la fin du mois de juin.

Meta prévoit d'intégrer cet outil d'achat autonome à son service Instagram et vise un lancement avant le quatrième trimestre de cette année, selon The Information.

Meta n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

La société mère de Facebook et Instagram a revu à la hausse ses prévisions de dépenses d'investissement annuelles à la fin du mois dernier, signalant son intention d'investir des milliards supplémentaires dans l'infrastructure d'IA, alors même qu'elle fait face à des pertes potentielles liées à un mouvement de rejet mondial des réseaux sociaux par la jeunesse.