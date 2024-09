Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sensorion: prises de profits après les semestriels information fournie par Cercle Finance • 18/09/2024 à 12:21









(CercleFinance.com) - La société de biotechnologie Sensorion perd du terrain mercredi à la Bourse de Paris malgré la publication de résultats semestriels et d'une position de trésorerie jugés rassurants.



Le spécialiste des nouvelles thérapies visant à restaurer, traiter et prévenir les troubles de la perte auditive a fait état d'une perte nette de 13,9 millions d'euros pour le premier semestre, comparé à -12,3 millions un an plus tôt.



En date du 30 juin, sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie s'élevaient à 87,3 millions d'euros, contre 37 millions à la fin 2023.



Sur la base de ses prévisions de dépense, Sensorion estime être en mesure de financer ses opérations jusqu'à la fin 2025.



'La position de trésorerie reste très confortable à date au vu du cash burn et des prévisions de consommation de trésorerie', estiment les analystes d'All Invest Securities.



Les équipes de Stifel, qui affichent une recommandation d'achat et un objectif de cours de 1,50 euro sur le titre, se focalisent elles sur l'actualité prometteuse dont devrait bénéficier prochainement la biotech.



Sur le plan opérationnel, la société prévoit de présenter plusieurs résultats à l'occasion du congrès mondial d'audiologie (WCA) qui s'ouvrira à la fin de la semaine.



Sensorion dévoilera notamment les résultats définitifs de son étude de phase IIa dans la préservation de l'audition résiduelle après l'implantation cochléaire les premières conclusions de son essai de phase IIa dans l'ototoxicité induite par le cisplatine.



Malgré ces nouvelles encourageantes, l'action perdait plus de 3,2% mercredi matin sur le marché parisien victime de prises de bénéfices après avoir grimpé de plus de 37% ces deux dernières semaines.





Valeurs associées SENSORION 0,93 EUR Euronext Paris -2,11%