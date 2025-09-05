 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Déraillement d'un funiculaire à Lisbonne: une Française décédée
information fournie par AFP 05/09/2025 à 13:27

Des fleurs et un ballon en forme de cœur rouge ont été déposés en hommage aux victimes au lendemain de l'accident du funiculaire Gloria à Lisbonne, le 4 septembre 2025 ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

Des fleurs et un ballon en forme de cœur rouge ont été déposés en hommage aux victimes au lendemain de l'accident du funiculaire Gloria à Lisbonne, le 4 septembre 2025 ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

Une ressortissante française est morte dans le déraillement du funiculaire de Lisbonne mercredi, qui a fait 16 morts, a annoncé vendredi le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot.

"Nous avons la confirmation du décès d'une de nos compatriotes dans le tragique accident", a posté le ministre sur X. "Nous adressons toutes nos pensées à sa famille et à ses proches. L'ambassade se tient à leur disposition pour les accompagner".

Il s'agit d'une victime qui n'avait pas été identifiée jusqu'ici comme française. Dans un communiqué, le ministère souhaite par ailleurs un "prompt rétablissement" à l'autre Française blessée dans l'accident.

La personne décédée était "française, résidente permanente au Canada", a expliqué à l'AFP l'ambassadrice de France au Portugal, Hélène Farnaud-Defromont, qui a par ailleurs précisé que la personne blessée l'avait été "légèrement" et qu'elle avait quitté l'hôpital.

Sur les 16 morts dénombrés dans ce dernier bilan figurent donc cinq Portugais, trois Britanniques, deux Sud-Coréens, deux Canadiens, une Française, un Suisse, un Américain et un Ukrainien, selon la police portugaise.

En revanche, aucun Allemand n'est décédé dans l'accident à ce stade, contrairement à une précédente annonce erronée des autorités portugaises.

L'accident a fait également cinq blessés graves.

Le Premier ministre Luis Montenegro a parlé de cet accident comme "une des plus grandes tragédies humaines" de l'histoire récente du Portugal, après avoir décrété une journée de deuil national.

L'agence portugaise enquêtant sur les accidents aériens et ferroviaires a annoncé qu'elle publiera vendredi une note présentant les "premières constatations confirmées" sur l'accident

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le droniste Roubik, de la compagnie de reconnaissance du 3e corps d'armée ukrainien, contrôle un drone FPV lors d'un vol d'entraînement dans l'est de l'Ukraine, le 12 août 2025 ( AFP / Genya SAVILOV )
    En Ukraine, des soldats tuent pour accumuler des points
    information fournie par AFP 05.09.2025 14:24 

    Cela fait des semaines que Roubik, le nom de guerre d'un droniste ukrainien, traque les moindres mouvements d'un soldat russe. S'il le tue, il gagnera au moins six points. Une fois accumulés, ils permettront à sa brigade de reconstituer ses stocks de drones, grâce ... Lire la suite

  • Le logo de Broadcom. (Crédit: / Adobe Stock)
    Broadcom : des revenus record au troisième trimestre
    information fournie par AOF 05.09.2025 14:21 

    (AOF) - Le chiffre d’affaires de Broadcom s'est élevé à 15,95 milliards de dollars pour le troisième trimestre, en hausse de 22% sur un an. L'Ebitda ajusté ressort à 10,70 milliards de dollars, soit 67% du chiffre d'affaires, contre 8,22 milliards de dollars il ... Lire la suite

  • Le chef du parti Reform UK, Nigel Farage (c) arrive à la conférence du parti à Birmingham, dans le centre de l'Angleterre, le 5 septembre 2025 ( AFP / Oli SCARFF )
    Plus populaire que jamais, le parti de Nigel Farage, Reform UK, ouvre son congrès annuel
    information fournie par AFP 05.09.2025 14:12 

    Le parti britannique d'extrême droite Reform UK a ouvert vendredi matin son congrès annuel dans une atmosphère festive : son chef, l'ex-champion du Brexit Nigel Farage, et ses partisans sont de plus en plus convaincus qu'il pourrait devenir le prochain Premier ... Lire la suite

  • ( AFP / DANI POZO )
    Espagne: début lundi de l'OPA hostile de BBVA sur Sabadell
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.09.2025 13:52 

    L'offre publique d'achat (OPA) hostile de la banque BBVA sur sa concurrente Sabadell s'ouvrira lundi 8 septembre pour un mois, une étape cruciale dans l'opération qui pourrait créer un géant européen du secteur mais a provoqué une levée de boucliers politique en ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank