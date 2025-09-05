Déraillement d'un funiculaire à Lisbonne: une Française décédée

Des fleurs et un ballon en forme de cœur rouge ont été déposés en hommage aux victimes au lendemain de l'accident du funiculaire Gloria à Lisbonne, le 4 septembre 2025 ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

Une ressortissante française est morte dans le déraillement du funiculaire de Lisbonne mercredi, qui a fait 16 morts, a annoncé vendredi le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot.

"Nous avons la confirmation du décès d'une de nos compatriotes dans le tragique accident", a posté le ministre sur X. "Nous adressons toutes nos pensées à sa famille et à ses proches. L'ambassade se tient à leur disposition pour les accompagner".

Il s'agit d'une victime qui n'avait pas été identifiée jusqu'ici comme française. Dans un communiqué, le ministère souhaite par ailleurs un "prompt rétablissement" à l'autre Française blessée dans l'accident.

La personne décédée était "française, résidente permanente au Canada", a expliqué à l'AFP l'ambassadrice de France au Portugal, Hélène Farnaud-Defromont, qui a par ailleurs précisé que la personne blessée l'avait été "légèrement" et qu'elle avait quitté l'hôpital.

Sur les 16 morts dénombrés dans ce dernier bilan figurent donc cinq Portugais, trois Britanniques, deux Sud-Coréens, deux Canadiens, une Française, un Suisse, un Américain et un Ukrainien, selon la police portugaise.

En revanche, aucun Allemand n'est décédé dans l'accident à ce stade, contrairement à une précédente annonce erronée des autorités portugaises.

L'accident a fait également cinq blessés graves.

Le Premier ministre Luis Montenegro a parlé de cet accident comme "une des plus grandes tragédies humaines" de l'histoire récente du Portugal, après avoir décrété une journée de deuil national.

L'agence portugaise enquêtant sur les accidents aériens et ferroviaires a annoncé qu'elle publiera vendredi une note présentant les "premières constatations confirmées" sur l'accident