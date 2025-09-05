Tesla va offrir à Musk un montant sans précédent de 1 000 milliards de dollars, en fonction de ses performances

Le plan souligne la dépendance de Tesla à l'égard d'Elon Musk dans un contexte de ralentissement de la demande de véhicules électriques.

Le prix pourrait porter la participation d'Elon Musk à 12 % si les objectifs sont atteints.

L'entreprise doit notamment atteindre une valeur de marché de 8,6 billions de dollars en 10 ans.

Les actions de Tesla augmentent de 2 %.

Le conseil d'administration de Tesla

TSLA.O a proposé un plan de rémunération de 1 000 milliards de dollars pour le directeur général Elon Musk, ce qui constituerait la plus importante rémunération d'entreprise de l'histoire, soulignant l'emprise d'Elon Musk sur le constructeur automobile alors qu'il tente de se transformer en une puissance de l'IA et de la robotique.

La personne la plus riche du monde n'a cessé de dire qu'elle avait besoin d'une plus grande participation dans l'entreprise, alors même que la bataille juridique autour de sa rémunération de 2018 - alors évaluée à seulement 56 milliards de dollars - se poursuit. La nouvelle prime proposée est environ 18 fois plus importante que le plan contesté.

Le plan souligne la dépendance de Tesla à l'égard d'Elon Musk alors que l'entreprise est confrontée au ralentissement de la demande de véhicules électriques, à la concurrence croissante des rivaux chinois et à la pression exercée pour qu'elle réalise ses ambitions en matière d'intelligence artificielle.

Le dossier réglementaire place Elon Musk sur un plan différent de celui des autres cadres du secteur technologique, en indiquant que "les plans de rémunération traditionnels accordés aux cadres d'autres entreprises ont été jugés inappropriés pour concevoir la rémunération incitative d'Elon Musk."

Elon Musk a transformé Tesla, une startup spécialisée dans les véhicules électriques, en l'entreprise automobile la plus précieuse au monde, en augmentant sa production, en se développant à l'échelle mondiale et en poussant l'industrie à se tourner vers la mobilité électrique.

Récemment, cependant, Tesla a perdu du terrain face à son rival chinois BYD 002594.SZ et à d'autres constructeurs automobiles, alors que la demande de véhicules électriques ralentit et que la concurrence s'intensifie sur des marchés clés.

Les partisans de l'augmentation de la rémunération d'Elon Musk ont fait valoir que ses plans de rémunération ont aligné ses incitations sur la croissance à long terme, tandis que les critiques mettent en garde contre les risques potentiels de dilution et de gouvernance.

"Elon Musk a fait preuve d'un passé troublant en se laissant facilement distraire vers d'autres voies qui ne profitent pas nécessairement directement à une entreprise comme Tesla," a déclaré Peter Anderson, fondateur d'Andersen Capital Management.

Le conseil d'administration a déclaré que la nouvelle récompense pourrait augmenter sa participation de manière significative si tous les objectifs étaient atteints, ce qui lui donnerait un contrôle encore plus grand alors que Tesla cherche à devenir l'entreprise la plus précieuse au monde.

DÉTAILS DE LA RÉMUNÉRATION

Le plan proposé accorderait à Elon Musk jusqu'à 12 % des actions de Tesla, soit une valeur d'environ 1,03 billion de dollars si l'entreprise atteint sa valeur de marché cible de 8,6 billions de dollars. Le plan prévoit de multiplier la valeur de Tesla par près de huit, soit environ 7 500 milliards de dollars, au cours de la prochaine décennie.

Si elle est entièrement acquise, cette prime augmentera sensiblement les droits de vote d'Elon Musk, qui détient actuellement environ 13 % du capital, ce qui intensifiera le débat sur la gouvernance et la succession de l'entreprise.

Le conseil d'administration a précisé que la prime serait acquise par tranches liées à la capitalisation boursière et à des étapes opérationnelles, notamment la production de masse de robotsaxis et de robots humanoïdes.

Tesla a souligné qu'Elon Musk ne recevrait ni salaire ni prime en espèces, l'ensemble de la rémunération étant lié à la performance, ce qui fait écho à la structure de son plan de 2018.

Les actions de l'entreprise étaient en hausse d'environ 2 % dans les échanges avant bourse.

Le conseil d'administration de Tesla a approuvé plus tôt cette année un programme de rémunération provisoire pour le directeur général Elon Musk d'une valeur d'environ 29 milliards de dollars en actions restreintes, conçu pour le maintenir à la barre au moins jusqu'en 2030, alors que l'entreprise s'oriente vers une stratégie axée sur l'IA d'abord.

Tesla s'est depuis réincorporée au Texas et fait appel de la décision du Delaware, mais la société a déclaré que le nouveau plan reflétait les commentaires des actionnaires et des garanties de gouvernance plus solides.

Le dépôt a également révélé qu'un comité spécial d'administrateurs indépendants a examiné la proposition, qui sera soumise au vote des actionnaires en novembre.