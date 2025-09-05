 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 707,56
+0,11%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Tesla propose d'accorder une rémunération $1.000 mds à Elon Musk
information fournie par Reuters 05/09/2025 à 13:30

Elon Musk

Elon Musk

Le conseil d'administration de Tesla a proposé un nouvel accord de rémunération pour le directeur général Elon Musk, évalué à environ 1.000 milliards de dollars.

L'accord proposé, qui s'il est approuvé serait le plus important de l'histoire du fabricant de véhicules électriques, souligne l'engagement de Tesla envers Elon Musk pour mener à bien sa transformation en puissance technologique.

La rémunération du milliardaire devrait être liée à des objectifs de performance ambitieux, notamment la croissance des produits basés sur l'intelligence artificielle et des systèmes autonomes.

Le conseil d'administration du groupe américain a approuvé plus tôt cette année un plan de rémunération provisoire pour son directeur général d'une valeur d'environ 29 milliards de dollars en actions restreintes, conçu pour le maintenir à la tête de l'entreprise au moins jusqu'en 2030, alors que celle-ci s'oriente vers une stratégie axée sur l'intelligence artificielle.

L'action Tesla prend 2% en avant-Bourse.

(Rédigé par Akash Sriram à Bangalore ; version française Diana Mandia ; édité par Augustin Turpin)

Elon Musk
Automobile / Equipementiers
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

5 commentaires

  • 14:38

    Le CA de Tesla est composée par ses copains, par des potes. C'est un délire sans fin. Bientôt ça va être la boule la plus explosive de l'histoire du capitalisme.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'"Hôtel COP30" à Belem, dans l'Etat de Para, le 25 août 2025 au Brésil ( AFP / Anderson Coelho )
    Une COP en Amazonie? La belle idée vire au casse-tête hôtelier
    information fournie par AFP 05.09.2025 14:36 

    A Belém, en Amazonie brésilienne, un modeste établissement s'est rebaptisé "Hôtel COP30" pour l'événement éponyme qui se tiendra en novembre, mais les prix pratiqués rebutent les clients potentiels. Dans une des ruelles colorées et délabrées du centre historique ... Lire la suite

  • Le droniste Roubik, de la compagnie de reconnaissance du 3e corps d'armée ukrainien, contrôle un drone FPV lors d'un vol d'entraînement dans l'est de l'Ukraine, le 12 août 2025 ( AFP / Genya SAVILOV )
    En Ukraine, des soldats tuent pour accumuler des points
    information fournie par AFP 05.09.2025 14:24 

    Cela fait des semaines que Roubik, le nom de guerre d'un droniste ukrainien, traque les moindres mouvements d'un soldat russe. S'il le tue, il gagnera au moins six points. Une fois accumulés, ils permettront à sa brigade de reconstituer ses stocks de drones, grâce ... Lire la suite

  • Le logo de Broadcom. (Crédit: / Adobe Stock)
    Broadcom : des revenus record au troisième trimestre
    information fournie par AOF 05.09.2025 14:21 

    (AOF) - Le chiffre d’affaires de Broadcom s'est élevé à 15,95 milliards de dollars pour le troisième trimestre, en hausse de 22% sur un an. L'Ebitda ajusté ressort à 10,70 milliards de dollars, soit 67% du chiffre d'affaires, contre 8,22 milliards de dollars il ... Lire la suite

  • Le chef du parti Reform UK, Nigel Farage (c) arrive à la conférence du parti à Birmingham, dans le centre de l'Angleterre, le 5 septembre 2025 ( AFP / Oli SCARFF )
    Plus populaire que jamais, le parti de Nigel Farage, Reform UK, ouvre son congrès annuel
    information fournie par AFP 05.09.2025 14:12 

    Le parti britannique d'extrême droite Reform UK a ouvert vendredi matin son congrès annuel dans une atmosphère festive : son chef, l'ex-champion du Brexit Nigel Farage, et ses partisans sont de plus en plus convaincus qu'il pourrait devenir le prochain Premier ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank