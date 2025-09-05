Tesla propose d'accorder une rémunération $1.000 mds à Elon Musk

Elon Musk

Le conseil d'administration de Tesla a proposé un nouvel accord de rémunération pour le directeur général Elon Musk, évalué à environ 1.000 milliards de dollars.

L'accord proposé, qui s'il est approuvé serait le plus important de l'histoire du fabricant de véhicules électriques, souligne l'engagement de Tesla envers Elon Musk pour mener à bien sa transformation en puissance technologique.

La rémunération du milliardaire devrait être liée à des objectifs de performance ambitieux, notamment la croissance des produits basés sur l'intelligence artificielle et des systèmes autonomes.

Le conseil d'administration du groupe américain a approuvé plus tôt cette année un plan de rémunération provisoire pour son directeur général d'une valeur d'environ 29 milliards de dollars en actions restreintes, conçu pour le maintenir à la tête de l'entreprise au moins jusqu'en 2030, alors que celle-ci s'oriente vers une stratégie axée sur l'intelligence artificielle.

L'action Tesla prend 2% en avant-Bourse.

