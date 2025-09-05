Espagne: début lundi de l'OPA hostile de BBVA sur Sabadell

( AFP / DANI POZO )

L'offre publique d'achat (OPA) hostile de la banque BBVA sur sa concurrente Sabadell s'ouvrira lundi 8 septembre pour un mois, une étape cruciale dans l'opération qui pourrait créer un géant européen du secteur mais a provoqué une levée de boucliers politique en Espagne.

Près d'un an et demi après son annonce, en mai 2024, BBVA a enfin décroché vendredi le feu vert du gendarme boursier espagnol pour son OPA sur la quatrième banque du pays, Sabadell.

Dans la foulée, la banque a précisé les dates de l'opération.

"A partir du 8 septembre prochain, vous aurez l'opportunité, dans des conditions très avantageuses, de devenir partenaire de ce qui est sans aucun doute le projet le plus attractif dans le secteur bancaire européen", a promis le président de BBVA Carlos Torres Vila dans un communiqué.

"Nous estimons qu'après la fusion, vous obtiendrez un bénéfice par action supérieur de 25 % par rapport à ce que vous auriez autrement", a-t-il lancé aux actionnaires de Sabadell, valorisée à près de 15 milliards d'euros par BBVA dans cette opération.

Le succès final reste pour autant incertain pour cette opération, qui a déjà dû passer par le filtre des autorisations de la BCE et obtenir un blanc-seing de l'autorité de la concurrence espagnole.

Mais elle a surtout eu à affronter depuis le début l'opposition du gouvernement de gauche espagnol, très frileux vis-à-vis de cette OPA dont il craint qu'elle ne réduise la concurrence.

Tout en lui accordant finalement un feu vert, le gouvernement du Premier ministre Pedro Sánchez lui a imposé des conditions draconiennes, en empêchant de facto toute fusion entre les deux entités bancaires durant au moins trois ans.

En juin, l'exécutif a en effet imposé aux deux banques "une personnalité juridique et un patrimoine distincts, ainsi qu'une autonomie dans la gestion de leurs activités" pendant trois ans.

Selon le gouvernement, il s'agit de garantir le maintien d'un niveau de financement élevé pour les entreprises, mais aussi pour les consommateurs, inquiets de l'impact de cette possible fusion sur l'octroi de crédits. La mesure cherche également à éviter des réductions de poste drastiques et les fermetures d'agence.

- Mise en garde de Bruxelles -

La période durant laquelle les deux groupes devraient fonctionner de manière séparée pourrait même être portée à cinq ans si ces différent critères n'étaient pas satisfaits, a mis en garde le ministère de l'Economie.

Cette OPA a aussi irrité en Catalogne, région d'origine de Sabadell, attachée au maintien d'une banque catalane indépendante, mais aussi parmi les syndicats, les PME et les consommateurs, qui craignent une réduction du nombre d'agences et d'importantes suppressions de postes.

Mais ces réticences n'ont guère été du goût de la Commission européenne qui, en juillet, a rappelé à l'ordre Madrid: Bruxelles a écrit une lettre dénonçant les "pouvoirs illimités" que le gouvernement espagnol s'était arrogé pour intervenir dans les fusions et acquisitions de banques et qui "portent atteinte aux compétences exclusives de la Banque centrale européenne".

La Commission européenne considère également que ces "pouvoirs discrétionnaires étendus constituent des restrictions justifiées à la liberté d'établissement et aux mouvements de capitaux".

La banque d'origine basque entend réaliser son OPA en partie en cash et en partie en actions.

De son côté, Sabadell, quatrième banque du pays, désireuse de faire dérailler l'opération, a essayé de la faire échouer en vendant cet été sa filiale britannique TSB à Banco Santander pour 3,1 milliards d'euros, promettant ainsi une rémunération record à ses actionnaires, notamment grâce à cette cession.

Fondée en 1881 près de Barcelone, Sabadell est détenue par une multitude d'investisseurs, dont des grands fonds d'investissement. Aucun d'entre eux ne possède toutefois plus de 7% du groupe, ce qui rend l'issue de l'OPA très imprévisible.