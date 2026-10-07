Sensorion : Louis J. Arcudi III nommé directeur financier

Société de biotechnologie pionnière au stade clinique, Sensorion annonce la nomination de Louis J. Arcudi III au poste de directeur financier avec effet au 7 octobre 2026. Il sera basé dans la région de Boston et rapportera à Fred Chereau, directeur général. Il succède à Laurene Danon, qui a décidé de quitter ses fonctions de directrice financière pour se consacrer à de nouveaux projets. Elle continuera de conseiller le directeur général afin d'assurer une transition ordonnée.

Lou Arcudi dispose d'une solide expérience de direction financière et opérationnelle dans l'industrie biopharmaceutique, ayant notamment exercé les fonctions de directeur financier et de directeur général au sein de sociétés de biotechnologie cotées aux Etats-Unis et non cotées.

Plus récemment, il était directeur financier d'Amolyt Pharma, société française au stade clinique spécialisée dans les maladies endocriniennes rares, qui a réalisé un financement de série C de 138 MUSD en 2023 avant d'être acquise par AstraZeneca en 2024 pour un montant pouvant atteindre 1,05 MdUSD. Avant de rejoindre Amolyt, il a été directeur général de Millendo Therapeutics, qu'il a accompagnée jusqu'à sa fusion avec Tempest Therapeutics en 2021, après en avoir été le directeur financier de 2018 à 2021.

Auparavant, Lou Arcudi a été senior vice president of operations et directeur financier d'Idera Pharmaceuticals, puis vice president of finance and administration de Peptimmune. Il a également occupé des fonctions de direction au sein de Genzyme Corporation, notamment celles de senior director of finance and administration de Genzyme Molecular Oncology et de director of international finance and commercial operations.

En début de carrière, il a occupé des postes à responsabilités croissantes dans la finance chez Cognex Corporation, Millipore Corporation et General Motors Corporation. Lou Arcudi est titulaire d'un MBA de Bryant University et d'un B.S. en comptabilité et systèmes d'information de la University of Southern New Hampshire.