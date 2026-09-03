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Sensorion franchit une étape réglementaire clé pour SENS-601
information fournie par Zonebourse 03/09/2026 à 08:16
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Sensorion a obtenu l'autorisation de l'ANSM pour lancer en France HearConnex, son essai clinique de Phase I/II évaluant SENS-601, son principal candidat de thérapie génique contre la perte auditive liée au gène GJB2, l'une des causes les plus fréquentes de surdité génétique.

L'étude évaluera dans un premier temps la sécurité et la tolérance du traitement selon deux niveaux de dose, avant d'en mesurer l'efficacité au sein d'une cohorte d'extension. Cette autorisation, obtenue via la procédure Fast Track de l'ANSM, s'appuie notamment sur des données précliniques ayant montré une restauration significative de l'audition dans des modèles animaux.

Sensorion prévoit de traiter le premier patient de l'essai début 2027, tandis que les données cliniques devraient être générées progressivement au cours de l'année.

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