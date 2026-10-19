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Sensorion entouré après la nomination de son directeur médical
information fournie par AOF 19/10/2026 à 13:12

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(Zonebourse.com) - Sensorion bondit de 13,6% à plus de 7,1 EUR, salué pour la nomination, à compter du 2 novembre 2026, de Peter Weber au poste de directeur médical (chief medical officer), auquel cet otologiste et neurotologiste apportera plus de vingt ans d'expérience en matière de direction clinique et industrielle dans le domaine de la perte auditive.

"Le Dr Weber possède une expertise approfondie des maladies génétiques rares de l'oreille et fait partie des rares médecins à avoir dirigé le développement clinique de thérapies géniques pour les surdités génétiques", met en avant la société de biotechnologie.

En tant que directeur médical de Decibel Therapeutics, puis consultant médical senior auprès de Regeneron, Peter Weber a piloté plusieurs programmes de thérapie génique ciblant des maladies monogéniques de l'oreille interne, dont la première thérapie génique approuvée par la FDA pour une surdité génétique.

Plus récemment, il était directeur médical d'Auregen BioTherapeutics. Parmi ses autres fonctions de direction dans le secteur, il a été directeur médical de Frequency Therapeutics, ainsi que directeur médical mondial et vice-président chargé du remboursement chez Cochlear Limited.

Parallèlement, il est professeur et chef du département d'otologie, de neurotologie et de chirurgie de la base du crâne au Boston University Medical Center, après avoir occupé des postes de professeur au Mount Sinai Health System, à l'University of Massachusetts Medical Center, à la Cleveland Clinic et à la Medical University of South Carolina.

"Cette nomination renforce sensiblement les compétences cliniques, réglementaires et chirurgicales de Sensorion au moment où SENS-601, ciblant les mutations de GJB2, doit entrer en Phase I/II début 2027", réagit-on chez Invest Securities.

Selon le bureau d'études, l'expérience directe du Dr Weber dans le passage d'une thérapie génique de l'oreille interne de la clinique à l'approbation constitue un atout rare, même si son impact ne pourra être apprécié qu'au travers de l'exécution du programme.

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