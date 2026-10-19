 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Violences urbaines en France : qui va payer la facture ?
information fournie par AFP 19/10/2026 à 14:40

Ajouter Boursorama à vos sources

La devanture d'un magasin Picard brisée par des casseurs le 17 octobre 2026 à Paris ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

La devanture d'un magasin Picard brisée par des casseurs le 17 octobre 2026 à Paris ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

La France a connu des violences urbaines durant le week-end, à l'origine de blessures et dégradations. Qui va payer la facture ? Dans certains cas, une indemnisation par une assurance peut avoir lieu, sous certaines conditions, voire par des dispositifs publics. Voici quelques explications sur les différents cas de figures.

Si le gouvernement a prévu de renforcer la couverture des dégâts des émeutes par les assureurs grâce à une garantie émeutes votée dans la loi de finances de février 2026, dans les faits cette nouvelle loi n'est pas encore appliquée, souligne auprès de l'AFP Quentin Charluteau, avocat spécialiste du droit des assurances au sein du cabinet Simmons & Simmons.

Cette loi "prévoit d'opérer un transfert de la responsabilité de l'État vers les assureurs, c'est-à-dire vers l'ensemble des assurés" et elle est entrée en vigueur, mais "les décrets d'application n'ont pas été pris", ajoute-t-il.

Voiture incendiée ou endommagée

Une voiture en feu à Paris le 17 octobre 2026 ( AFP / Guillaume Saligot )

Une voiture en feu à Paris le 17 octobre 2026 ( AFP / Guillaume Saligot )

En cas d'incendie ou de dégradation de son véhicule, le propriétaire particulier sera indemnisé si son contrat d'assurance auto prévoit les garanties facultatives "incendie" ou "dommages tous accidents", rappelle la fédération professionnelle France Assureurs dans une fiche dédiée disponible sur son site internet.

Si le véhicule est assuré en "tous risques", l'assurance fonctionnera.

Si la voiture brûlée est assurée uniquement en responsabilité civile, les dommages subis par le véhicule incendié ne seront pas pris en charge par l'assurance, la responsabilité civile obligatoire ne garantissant que les dommages causés à autrui, prévient France Assureurs.

Pour l'incendie comme pour les autres dommages, le montant de l'indemnisation dépendra des garanties du contrat : valeur à neuf du véhicule ou valeur vénale, franchise contractuelle…

Commerces pillés ou dégradés

Vue d'un magasin pillé à Lille en marge de la manifestation du 17 octobre, le 18 octobre 2026 ( AFP / Sameer Al-Doumy )

Vue d'un magasin pillé à Lille en marge de la manifestation du 17 octobre, le 18 octobre 2026 ( AFP / Sameer Al-Doumy )

Les dommages matériels subis par un commerce ou un immeuble sont pris en charge par la garantie "émeutes et mouvements populaires". La plupart des contrats d'assurance couvrant les commerces et les immeubles prévoient cette garantie, selon France Assureurs.

L'assuré sera alors indemnisé suivant les niveaux de couverture qu'il aura souscrits (incendie, vol, bris de glace) et sur les autres dégradations subies par le bien assuré.

La perte de marge brute liée à la fermeture d'un commerce est indemnisée par la garantie "perte d'exploitation" dont la souscription est facultative.

Certains contrats prévoient également une garantie spécifique "pertes d'exploitation sans dommages", qui peut permettre une indemnisation même en l'absence de dommages matériels directs subis par l'établissement, dans les circonstances expressément prévues au contrat.

Bâtiments publics dévastés

La mairie de Limoges ravagée par les flammes le 17 octobre 2026 ( AFP / PASCAL LACHENAUD )

La mairie de Limoges ravagée par les flammes le 17 octobre 2026 ( AFP / PASCAL LACHENAUD )

Les collectivités territoriales peuvent également bénéficier d'une indemnisation pour les dommages causés à leurs bâtiments publics, équipements, infrastructures et véhicules lors de violences urbaines, comme celles qui ont touché la mairie de Limoges (centre de la France), incendiée.

Cette prise en charge dépend des garanties prévues dans leurs contrats d'assurance, notamment de la couverture des "émeutes et mouvements populaires", ainsi que des franchises et plafonds applicables.

Blessures corporelles

Les personnes victimes d'une blessure corporelle peuvent être couvertes si elles ont souscrit une assurance accidents de la vie, un contrat individuel accidents ou une assurance vie comportant une garantie complémentaire incapacité ou invalidité.

En l'absence d'assurance ou pour bénéficier d'une indemnisation complémentaire, les victimes peuvent saisir le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) via la commission d'indemnisation des victimes d'infractions qui se trouve dans chaque tribunal de grande instance.

L'indemnisation dépendra de la nature et de la gravité des atteintes à la personne.

En cas d'atteinte grave (décès, incapacité permanente ou incapacité totale de travail égale ou supérieure à un mois), l'indemnisation est intégrale.

En cas de blessure ayant provoqué une incapacité totale de travail inférieure à un mois, l'indemnisation est limitée et soumise à conditions.

Des manifestants ont eu ce week-end des blessures importantes : main arrachée, oeil endommagé...

Une possibilité de recours public

Si elle n'a pas pu toucher d'argent de son assurance, la victime peut également se retourner vers la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI).

Mais pour bénéficier de cette aide, inférieure à 5.000 euros au maximum, il ne faut pas dépasser un certain plafond de ressources.

Enfin, la victime peut se retourner contre l'Etat, "civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis (...) par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés", en vertu de l'article L.211-10 du Code de la Sécurité intérieure. Il appartiendra alors à un juge administratif de se prononcer sur les conditions d'applications de ce texte. Mais les délais étant ceux de la justice, il faut s'armer de patience.

17 octobre
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

12 commentaires

  • 16:44

    Le best seller du moment : "Le casse du siècle" donne une idée assez précise de qui va payer la casse du 17 octobre.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'eurodéputée franco-palestinienne LFI Rima Hassan, le 3 avril 2026 à Paris ( AFP / Blanca CRUZ )
    Au procès de Rima Hassan, une première matinée de turbulences
    information fournie par AFP 19.10.2026 16:42 

    Incidents, invectives et suspensions d'audience : les premières heures du procès de l'eurodéputée LFI Rima Hassan pour apologie du terrorisme se sont déroulées lundi dans une ambiance électrique, sur fond de contestation de la procédure par l'avocat de l'Insoumise, ... Lire la suite

  • Le Premier ministre Sébastien Lecornu, au centre, s'exprime à l'issue d'une cellule interministérielle de crise, le 19 octobre 2026 à Paris ( POOL / JULIEN DE ROSA )
    Crise politique et violences en France : les derniers développements
    information fournie par AFP 19.10.2026 16:39 

    Voici les derniers développements de la crise politique et sociale et des violences en cours en France, à six mois de l'élection présidentielle. La journée nationale de mobilisation du 17 octobre contre la "vie chère" a connu des manifestations pacifiques, et en ... Lire la suite

  • GE AEROSPACE : Attendre un test du support
    GE AEROSPACE : Attendre un test du support
    information fournie par TEC 19.10.2026 16:31 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • Une raffinerie dans l'Alberta (illustration) ( AFP / DAPHNE LEMELIN )
    Canada: légère accélération de l'inflation en septembre
    information fournie par Boursorama avec AFP 19.10.2026 16:29 

    L'inflation s'est légèrement accélérée en septembre au Canada, s'établissant à 3,1% sous l'effet de la hausse des prix de l'énergie liée au conflit au Moyen-Orient, selon des données officielles publiées lundi. En août, l'inflation s'était établie à 3%. L'accélération ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank