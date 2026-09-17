Sempra annonce la mise hors service d'un train de production de GNL à Cameron pour des travaux de maintenance programmés

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par Curtis Williams

L'un des trains de liquéfaction de Cameron LNG, l'usine américaine d'exportation de gaz naturel liquéfié détenue par Sempra Infrastructure SRE.N , est à l'arrêt pour cause de maintenance programmée,a annoncé mercredi l'entreprise.

Les livraisons de gaz naturel vers le site de Louisiane ont chuté d'environ 700 millions de pieds cubes par jour mercredi par rapport aux niveaux de lundi, ce qui indique que l'une des trois unités de traitement de GNL de l'usine, appelées « trains », ne fonctionnait pas à pleine capacité.

“Cameron LNG effectue actuellement une maintenance programmée sur l’un de ses trains de traitement. La production de GNL et le débit de gaz devraient fluctuer pendant ces opérations, mais nous ne prévoyons aucune interruption du service pour nos clients”, a déclaré Sempra dans un communiqué envoyé par e-mail.

Les nominations de gaz d'alimentation vers l'usine s'élevaient mercredi à environ 1,3 milliard de pieds cubes par jour (bcfd), en baisse par rapport aux quelque 2 bcfd que l'installation consomme habituellement lorsque les trois trains fonctionnent, selon les données de LSEG.

Située à Hackberry, en Louisiane, Cameron LNG est une installation d’exportation à trois trains dont la capacité nominale est de 13,5 millions de tonnes métriques par an. Sempra Infrastructure détient une participation de 50,2 % dans le projet, tandis que des filiales de TotalEnergies, Mitsui & Co et Japan LNG Investment détiennent les parts restantes.

Cameron LNG est l’une des plus grandes usines d’exportation de GNL de la côte américaine du golfe du Mexique. Les États-Unis sont le premier exportateur mondial de GNL, et les interruptions d’activité ou les opérations de maintenance dans les principaux terminaux d’exportation peuvent réduire temporairement la demande nationale de gaz naturel.