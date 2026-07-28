SEMCO Technologies poursuit sa trajectoire de croissance avec un chiffre d’affaires semestriel 2026 de 20 M€ en hausse de +20%

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• Chiffre d’affaires de 19,9 M€ à taux de change variable(1), soit une hausse de +19,9% par rapport au premier semestre 2025 (16,6 M€)

• Poursuite du déploiement industriel avec la mise en œuvre de la seconde phase d’automatisation des lignes de production et le lancement de la construction d’une nouvelle infrastructure

• Dynamique commerciale favorable, portée par la croissance des marchés finaux

• Confirmation de l’ensemble des objectifs commerciaux, opérationnels et financiers 2028



(1) A taux de change variable, calculé au taux moyen EUR/USD au 30/06/2026 de 1,167