Semco: le titre bondit pour sa première cotation à Paris

(CercleFinance.com) - L'action Semco Technologies s'échange en forte hausse mercredi pour sa première séance de cotation à Paris, confirmant l'intérêt des investisseurs pour les nouveaux entrants en Bourse en dépit d'un marché des IPO actuellement déprimé.



Le titre du fabricant de composants stratégiques pour la production des semi-conducteurs destinés à l'industrie se traite au-delà de 21 euros autour de 11h30, soit plus de 40% au-dessus de son prix d'introduction, qui avait été fixé à 15 euros.



La capitalisation boursière de Semco s'élève ainsi à plus de 215 millions d'euros.



L'opération avait connu un grand succès auprès des investisseurs institutionnels, internationaux et individuels puisque le placement global avait été sursouscrit 5,5 fois et l'offre à prix fermé avait été sursouscrite plus de sept fois.



L'introduction en Bourse a été réalisée à la suite de l'admission à la négociation des 10.266.666 actions qui composent son capital dont 266.666 nouvelles actions. Le montant total de l'offre représente approximativement 45 millions d'euros, incluant 41 millions d'euros d'actions ordinaires cédées.



L'entrée en Bourse de Semco est la 30ème cotation réalisée sur Euronext en 2025.







Valeurs associées SEMCO TECHNOLOGIES 21,2000 EUR Euronext Paris +41,33%