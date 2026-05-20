Semco : cession d'actions et sécurisation d'une infrastructure de production à Montpellier

Semco Technologies, entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de composants stratégiques pour la production de semi-conducteurs, a sécurisé une infrastructure de production additionnelle adossée à son site industriel de Montpellier afin d'accompagner les futurs besoins de montée en capacité du groupe. En outre, le groupe annonce le lancement d'une opération de cession d'actions représentant environ 45 millions d'euros par son actionnaire majoritaire.

Le groupe a été informé par ECM Technologies, son actionnaire majoritaire, de son intention de céder un nombre d'actions Semco Technologies représentant environ 45 MEUR à des investisseurs institutionnels par voie de placement privé accéléré. L'opération a notamment pour objectif d'accroître la liquidité du titre Semco Technologies.

Avant l'opération, ECM Technologies détient 7 186 657 actions Semco Technologies, correspondant à environ 70% du capital social et représentant 70% des droits de vote de Semco Technologies.

Post-opération, ECM Technologies conservera la majorité du capital social et des droits de vote de la société, en ligne avec sa volonté de rester l'actionnaire majoritaire de la société sur le long terme.

Par ailleurs, la famille Pelissier via sa holding LaMa réitère sa confiance dans les perspectives à court, moyen et long termes de Semco Technologies et à ce titre a indiqué son intention de participer à l'opération.

Pour rappel, dans la mesure où elle n'a pas pour conséquence la création d'actions nouvelles, l'opération est non dilutive.

ECM Technologies envisage de céder un nombre d'actions Semco Technologies représentant environ 45 MEUR par le biais d'un placement privé sous forme de construction accélérée de livre d'ordres ( "accelerated book building" ou "ABB " ) auprès d'investisseurs institutionnels qui sera clos au plus tard le 21 mai 2026 avant l'ouverture des marchés d'Euronext Paris.

Concernant la sécurisation de l'infrastructure de production additionnelle, ce projet d'extension supplémentaire, porté financièrement par l'actionnaire majoritaire de Semco Technologies devrait, à terme, permettre à la société de renforcer significativement sa capacité de production pour répondre à la demande croissante et soutenir ainsi sa trajectoire de croissance à moyen et long terme.

Dès 2025, Semco Technologies a engagé l'automatisation de son site de production d'eChucks de Montpellier, notamment avec la mise en service en fin d'année d'une ligne de sérigraphie automatisée et l'automatisation en cours des opérations de polissage, dont la mise en service est attendue au second semestre 2026. Ces évolutions contribueront à améliorer la productivité, la robustesse des procédés et la capacité du site à accompagner la montée en cadence de l'activité.

Dans le prolongement de cette démarche d'anticipation et de gestion de ses capacités industrielles et dans un contexte sectoriel porté par les besoins croissants des industries finales, la société a souhaité sécuriser la possibilité de disposer d'une infrastructure industrielle additionnelle indépendante à proximité immédiate de son site actuel.

Semco Technologies bénéficiera ainsi de manière exclusive de la construction d'un bâtiment de plus de 900 m² pouvant notamment comprendre une salle blanche d'environ 500 m² et une salle grise d'environ 200 m², adapté pour accueillir, le moment venu, les infrastructures de la société lui permettant à terme de doubler à nouveau ses capacités de production.

Dans l'hypothèse où la société engagerait la construction de la salle blanche ainsi que le déploiement de lignes de production automatisées dans cette nouvelle infrastructure afin d'accompagner la montée en puissance de son activité, le programme d'investissement associé représenterait un CAPEX estimé à environ 5 millions d'euros.