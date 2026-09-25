Semaine gagnante pour adidas, la réunion investisseurs rassure

(Zonebourse.com) - Le titre adidas s'apprête à finir la semaine en fanfare vendredi dans la foulée de la tenue d'une réunion avec la communauté financière bien accueillie par le marché. A 11h15, l'action de la marque aux trois bandes s'adjuge 2,2% à 145,45 euros, soit la plus forte hausse de l'indice DAX. Elle avance de 2,5% sur l'ensemble de la semaine.

Le groupe a organisé mercredi et jeudi deux journées d'innovation au sein de son siège de Herzogenaurach, auxquelles ont participé environ 120 analystes et investisseurs.

Dans une note de réaction, RBC retient plus particulièrement de l'événement la présentation de la collection automne/hiver 2027, qui va se traduire par le lancement de nouveaux produits dans plusieurs catégories clés (course à pied, football, entraînement).

"Nous pensons qu'adidas s'en sort très bien au vu du contexte difficile qui frappe le marché des articles de sport et la consommation dans son ensemble", juge le courtier canadien.

"La marque gagne des parts de marché et agit avec une vision claire, portée par son organisation décentralisée qui constitue un vrai point fort", poursuit-il.

Le broker salue tout particulièrement sa stratégie consistant à adopter une vision à moyen terme, plutôt que de chercher des profits rapides.

Un cours de Bourse jugé trop bas

Si la croissance des ventes est appelée selon lui à légèrement ralentir sur la seconde partie de l'année après un premier semestre très solide, cela permettra de poser des bases saines en vue d'une nouvelle année de croissance en 2027, souligne-t-il, renouvelant son opinion surperformance sur le titre avec un objectif de cours de 200 euros.

Un avis partagé par les équipes de DZ Bank, qui mettent en évidence une innovation qui tourne à plein régime et une confiance dans les perspectives de croissance qui tend à se renforcer.

La banque allemande, qui reste à l'achat avec une valeur intrinsèque de 205 euros, qualifie d'"impressionnante" la nouvelle gamme de produits à venir.

Dans le secteur des baskets du quotidien (lifestyle), la croissance pourrait s'accélérer à partir du dernier trimestre grâce au lancement de nouveaux modèles de type "tennis", comme les Stan Smith et les Superstar, indique l'établissement financier.

De son point de vue, le prix actuel de l'action est trop bas et ne reflète pas suffisamment la bonne gestion du renouvellement des produits, la qualité de la distribution et la crédibilité renforcée de l'équipementier dans les chaussures de course (running).

Le titre perd encore 14% cette année, à comparer avec un gain de 4% pour le DAX.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.