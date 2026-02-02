 Aller au contenu principal
Semaine des actions américaines : Turbulences
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 12:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprend le texte de vendredi sans le modifier. Mise à jour du graphique)

2 février - ** Le S&P 500 .SPX est en hausse de 0,3% au milieu de transactions agitées, les investisseurs évaluant les résultats des entreprises, le choix du président Trump pour la Fed .N

** Le Dow .DJI recule de 0,4%, le Nasdaq Composite .IXIC termine en baisse de 0,2% ** Le S&P 500 atteint son quatrième record de clôture de l'année mardi, puis dépasse la barre des 7 000 points pour la première fois de son histoire mercredi, mais recule ensuite ** Ceci alors que le Dow Jones continue de s'éloigner de la barre des 50 000 points ** Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR se situe autour de 4,24 %, à peu près inchangé par rapport à la semaine dernière

** La plupart des secteurs résistent: Les services de communication et l'énergie ont le mieux résisté, tandis que les matériaux, la consommation discrétionnaire et les soins de santé ont chuté **Les services de communication .SPLRCL en hausse de 4,2%. La société mère de Facebook, Meta META.O , gagne du terrain après avoir fortement revu à la hausse ses plans annuels de dépenses en capital, signalant un investissement agressif dans l'IA **L'énergie .SPNY en hausse de 3,9%. Le groupe monte en flèche alors que les prix du brut s'envolent en raison d'une éventuelle attaque américaine contre l'Iran Exxon Mobil XOM.N en hausse après avoir dépassé l'objectif de Wall Street pour les bénéfices du 4ème trimestre grâce à une augmentation de la production de pétrole dans le bassin Permien et les champs de Guyane, et Chevron CVX.N en hausse après que la société ait battu les bénéfices du 4ème trimestre , envisage des opportunités d'investissement au Venezuela ** Les valeurs industrielles .SPLRCI en hausse de 0,7%. Bien que Boeing BA.N descende au milieu de pertes trimestrielles dans les unités d'avions commerciaux et de défense et d'espace, même s'il dégage un bénéfice global ** Le secteur technologique .SPLRCT est en baisse de 0,4%. SanDisk SNDK.O bondit grâce à des prévisions trimestrielles supérieures aux attentes, l'IA alimentant la demande de stockage, et le fabricant de disques durs Seagate Technology STX.O atteint un nouveau record grâce à de solides perspectives Le fabricant de verre Gorilla Corning GLW.N augmente après avoir signé un accord de câble à fibre optique avec Meta pour ses centres de données d'IA IBM IBM.N en hausse après la publication d'un résultat positif au 4ème trimestre, stimulé par une forte demande de services logiciels basés sur l'IA Microsoft MSFT.O chute après des dépenses record en IA et un ralentissement de la croissance du cloud Azure qui ébranle les investisseurs Apple AAPL.O augmente après avoir prévu une forte croissance de ses ventes grâce à la reprise de la demande d'iPhone en Asie L'indice des semi-conducteurs .SOX ajoute 0,5 %. Les actions du secteur des puces affichent des gains importants ** L'indice des matériaux .SPLRCM baisse de 1,2%. Les mineurs d'or ont d'abord augmenté alors que le lingot XAU= poursuit son rallye record, mais ils ont ensuite fortement chuté vendredi alors que le XAU glisse en dessous de 5 000 $/oz sur la spéculation d'un président de la Fed américaine plus hawkish. En effet, la chute choquante du ratio or/argent a rendu les traders nerveux, puis les mineurs de métaux précieux se sont effondrés lors d'une violente inversion du ratio

Le vendredi, l'or subit la plus forte baisse journalière en pourcentage depuis février 1983; l'argent connaît la plus forte baisse journalière jamais enregistrée; l'indice ARCA Gold BUGS

.HUI s'effondre de 12,6 % pour enregistrer sa plus forte baisse journalière depuis mars 2020

Le HUI perd près de 12% sur la semaine ** Le secteur de la consommation discrétionnaire .SPLRCD recule de 1,4%. Starbucks SBUX.O a d'abord bondi grâce à des prévisions de ventes mondiales annuelles optimistes, puis a reculé en raison de la baisse des marges , assombrissant les perspectives. SBUX perd ~6% sur la semaine Tesla TSLA.O annonce un chiffre d'affaires supérieur à celui du 4ème trimestre, déclare qu'il investira 2 milliards de dollars dans le projet xAI d'Elon Musk, et réaffirme que les plans de production du robotaxi Cybercab sont en bonne voie. Ceci alors que SpaceX envisage une fusion avec d'autres entreprises de Musk avant l'introduction en bourse. TSLA termine la semaine en baisse de ~4% **Le secteur de la santé .SPXHC baisse de 1,7%. UnitedHealth

UNH.N chute de ~19% sur les taux de paiement Medicare, les prévisions de chiffre d'affaires 2026 , et d'autres assureurs de santé chutent sur la proposition décevante de Medicare. Humana HUM.N subit une baisse hebdomadaire de 27% ** Entre-temps, ce que Warsh, à la tête de la Fed, pourrait signifier pour les portefeuilles, et les températures chutent, mais le baromètre de janvier suggère que les actions ne s'envoleront pas vers le sud

** La performance du SPX depuis le début de l'année:

Véhicules électriques

Valeurs associées

APPLE
259,5600 USD NASDAQ +0,50%
Argent
83,81 USD Six - Forex 1 -1,05%
BOEING CO
233,720 USD NYSE -0,13%
CHEVRON
177,020 USD NYSE +3,43%
CORNING INC
103,320 USD NYSE +0,35%
CVS HEALTH
74,580 USD NYSE +0,26%
DJ TRANSPORT
18 300,31 Pts Index Ex -0,43%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 892,47 Pts Index Ex -0,36%
EXXON MOBIL
141,610 USD NYSE +0,86%
Gaz naturel
4,35 USD NYMEX 0,00%
HUMANA
195,240 USD NYSE -0,67%
IBM
306,790 USD NYSE -0,68%
META PLATFORMS
716,8300 USD NASDAQ -2,91%
MICROSOFT
430,0050 USD NASDAQ -0,81%
NASDAQ Composite
23 461,82 Pts Index Ex -0,94%
Or
4 757,59 USD Six - Forex 1 -2,21%
Pétrole Brent
65,96 USD Ice Europ -6,70%
Pétrole WTI
61,86 USD Ice Europ -5,79%
S&P 500 INDEX
6 939,03 Pts CBOE -0,43%
SANDISK
575,0300 USD NASDAQ +6,63%
SEAGATE HLDGS
407,0600 USD NASDAQ -8,85%
STARBUCKS
91,8650 USD NASDAQ -2,15%
TESLA
430,6800 USD NASDAQ +3,39%
UNITEDHEALTH GRO
287,090 USD NYSE -1,76%
USA BENCHMARK 10A
4,252 Rates +1,51%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
