Guerre en Ukraine : Elon Musk prend des "mesures" pour empêcher les drones russes d'utiliser Starlink, Kiev note "déjà des résultats"

Selon les services de renseignement ukrainiens, les terminaux Starlink obtenus par l'armée russe l'ont été via des circuits parallèles tels que des importations par des pays tiers.

"Vous êtes un vrai champion de la liberté". Le ministre ukrainien de la Défense a a remercié dimanche 1er février Elon Musk qui avait annoncé un peu plus tôt avoir pris des "mesures" pour empêcher la Russie d'utiliser les systèmes de communication par satellites Starlink pour faire voler ses drones au-dessus de l'Ukraine.

"Les premières mesures donnent déjà des résultats (...). Merci d'être avec nous. Vous êtes un vrai champion de la liberté et vrai ami du peuple ukrainien ", a indiqué sur la plateforme X le ministre Mykhaïlo Fedorov, s'adressant à Elon Musk.

Il répondait à un message publié dimanche par le milliardaire américain : "Il semble que les mesures que nous avons prises pour empêcher l'usage non-autorisé de Starlink par la Russie ont fonctionné. Faites-nous savoir si d'autres mesures sont nécessaires", a écrit Elon Musk sur X.

Le ministre ukrainien de la Défense a précisé que Kiev travaillait "très étroitement" avec SpaceX sur de "prochaines importantes mesures". Dans un message distinct sur X, il a précisé que ces mesures impliquaient la mise en place d'un système d'enregistrement des terminaux Starlink opérant depuis le territoire ukrainien. "Dans les prochains jours, nous communiquerons aux utilisateurs ukrainiens les instructions nécessaires pour enregistrer et faire vérifier leurs terminaux Starlink. Les terminaux non vérifiés seront désactivés ", a-t-il détaillé.

Importation par des pays tiers

Jeudi, Mykhaïlo Fedorov avait annoncé que Kiev avait contacté SpaceX après "l'apparition de drones russes dotés d'une connectivité Starlink au‑dessus de villes ukrainiennes" et cherché des solutions avec les équipes d'Elon Musk.

Depuis fin décembre, l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), un centre de réflexion américain, documente l'intégration de systèmes Starlink à des drones d'attaque russes, ce qui en augmenterait leur portée à 500 km .

Selon les services de renseignement ukrainiens, les terminaux Starlink obtenus par l'armée russe l'ont été via des circuits parallèles tels que des importations par des pays tiers, et non via une vente officielle par la société d'Elon Musk.

Une coupure sans distinction du système Starlink en Ukraine serait compliquée par le fait qu'il est également massivement utilisé par l'armée ukrainienne pour ses communications.

Mykhaïlo Fedorov avait estimé jeudi que "la décision d'Elon Musk d'activer en urgence Starlink et d'envoyer le premier lot de terminaux à l'Ukraine au début de l'invasion à grande échelle a été d'une importance critique pour la résilience" de l'Ukraine.

En mars 2025, Elon Musk avait brièvement menacé de couper l'accès à son réseau pour l'armée ukrainienne, afin de faire pression sur le président Volodymyr Zelensky pour qu'il signe rapidement un accord de paix voulu par la Maison Blanche.