Semaine des actions américaines : Trucs, astuces et échanges

3 novembre - ** Le S&P 500 .SPX prolonge sa série de victoires à trois semaines, et termine en hausse de 0,7% grâce à une vague de rapports des géants de la technologie, à la réunion de la Fed et aux accords commerciaux du Président Trump .N

** Le Dow .DJI ajoute 0,8%, tandis que le Nasdaq Composite

.IXIC augmente de 2,2% ** Wall Street a connu une série de records de clôture , mais l'obstacle graphique du S&P 500 se profile à l'horizon ** Et comme le Dow Transports .DJT est au point mort, cette configuration étrange suggère que le Dow Industrials pourrait () bientôt avoir besoin d'une dépanneuse? ** Mais en ce qui concerne les facteurs de style d'investissement , le momentum MTUM.K est en tête, mais la croissance SPYG.P est sur ses talons ** Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR augmente après que le président de la Fed Powell a déclaré que la réduction des taux en décembre "n'est pas acquise" , pour s'établir autour de 4,08%, ce qui devrait mettre fin à quatre semaines consécutives de baisse US/ . Jusqu'à présent, le rendement a survécu à un test important de soutien sur les graphiques

** En fin de compte, seuls quatre secteurs sont récompensés: La technologie et la consommation discrétionnaire obtiennent le plus de confiseries, tandis que la consommation de base, les matériaux et l'immobilier ne récoltent que des pierres ** Le secteur technologique .SPLRCT fait un bond de 3 %. Nvidia NVDA.O atteint une valorisation boursière de 5000 milliards de dollars après un accord avec le gouvernement américain Qualcomm QCOM.O monte en flèche grâce au lancement de nouvelles puces d'IA dans les centres de données Les actions des fabricants de puces augmentent grâce à l'optimisme suscité par l'accord commercial entre les États-Unis et la Chine

L'indice des semi-conducteurs .SOX bondit de 3,6% Microsoft MSFT.O dérape alors que les dépenses massives en infrastructure d'IA renforcent les inquiétudes sur les coûts de maintien de l'essor de l'activité cloud Apple AAPL.O augmente dans un premier temps, mais termine légèrement dans le rouge après que les perspectives de ventes d'iPhone pour le trimestre des fêtes ont dépassé les attentes de Wall Street, en raison de la forte demande pour l'iPhone 17 ** Le secteur de la consommation discrétionnaire .SPLRCD progresse de 2,8 %. Amazon.com AMZN.O s'envole grâce à la croissance des services cloud , soutenue par les dépenses incessantes en matière d'intelligence artificielle En revanche, Chipotle CMG.N chute de 23% sur la semaine après avoir réduit pour la troisième fois cette année ses prévisions de ventes annuelles , alors que l'entreprise prévient que les dépenses de consommation resteront sous pression jusqu'au début de l'année 2026 ** Communication Services .SPLRCL en hausse de 0,6%. Alphabet

GOOGL.O , la société mère de Google, gagne du terrain après des résultats supérieurs aux attentes grâce à une forte demande de publicité et d'informatique dématérialisée, et une nouvelle augmentation des dépenses d'investissement En revanche, les actions de Meta Platforms META.O , propriétaire de Facebook, chutent en raison d'un plan de dépenses agressif en matière d'IA qui effraie les investisseurs ** Les valeurs industrielles .SPLRCI ont progressé de 0,1%. UPS UPS.N accélère grâce à des prévisions de chiffre d'affaires optimistes pour le 4ème trimestre , et à des suppressions d'emplois Caterpillar CAT.N progresse grâce à des résultats supérieurs aux attentes pour le 3ème trimestre , alors que des investissements plus importants dans les infrastructures d'intelligence artificielle stimulent la demande d'équipements pour l'énergie et l'exploitation minière Mais Boeing BA.N chute après avoir enregistré une charge de 5 milliards de dollars sur les retards du programme de jet 777X ** Energie .SPNY stable. Le vendredi, Chevron CVX.N grimpe après des bénéfices supérieurs aux attentes grâce à une production record, Exxon Mobil XOM.N plonge en raison d'une baisse du flux de trésorerie ** Les valeurs financières .SPSY baissent de 1,5%. La société de paiement Fiserv FI.N plonge sur la semaine après une réduction de ses prévisions pour l'année fiscale , et un changement de direction. FI chute de 47%

Sur la semaine, l'indice S&P 500 des banques .SPXBK progresse de 1,8%, l'indice KBW des banques régionales .KRX perd 1,7% ** Les biens de consommation de base .SPLRCS chutent de 3,7%. Le chocolatier Hershey HSY.N relève ses prévisions annuelles , mais les fabricants américains de bonbons sont hantés par les rabais d'Halloween pratiqués par les détaillants. HSY perd >5% sur la semaine ** L'immobilier .SPLRCR s'effondre de 3,9%. Alexandria Real Estate ARE.N s'effondre de 25% après avoir projeté un FFO annuel inférieur aux estimations, l'activité de location restant sous pression en raison de l'incertitude macroéconomique ** Pendant ce temps, l'optimisme gagne du terrain tandis que le pessimisme recule, selon la dernière enquête de l'AAII. Les investisseurs particuliers reviennent sur le marché des actions alors que le buzz de l'IA et les bénéfices des entreprises technologiques stimulent l'appétit pour le risque

