Semaine des actions américaines : Trucs, astuces et échanges
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 12:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprise du vendredi sans changement de texte, mise à jour du graphique)

3 novembre - ** Le S&P 500 .SPX prolonge sa série de victoires à trois semaines, et termine en hausse de 0,7% grâce à une vague de rapports des géants de la technologie, à la réunion de la Fed et aux accords commerciaux du Président Trump .N

** Le Dow .DJI ajoute 0,8%, tandis que le Nasdaq Composite

.IXIC augmente de 2,2% ** Wall Street a connu une série de records de clôture , mais l'obstacle graphique du S&P 500 se profile à l'horizon ** Et comme le Dow Transports .DJT est au point mort, cette configuration étrange suggère que le Dow Industrials pourrait () bientôt avoir besoin d'une dépanneuse? ** Mais en ce qui concerne les facteurs de style d'investissement , le momentum MTUM.K est en tête, mais la croissance SPYG.P est sur ses talons ** Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR augmente après que le président de la Fed Powell a déclaré que la réduction des taux en décembre "n'est pas acquise" , pour s'établir autour de 4,08%, ce qui devrait mettre fin à quatre semaines consécutives de baisse US/ . Jusqu'à présent, le rendement a survécu à un test important de soutien sur les graphiques

** En fin de compte, seuls quatre secteurs sont récompensés: La technologie et la consommation discrétionnaire obtiennent le plus de confiseries, tandis que la consommation de base, les matériaux et l'immobilier ne récoltent que des pierres ** Le secteur technologique .SPLRCT fait un bond de 3 %. Nvidia NVDA.O atteint une valorisation boursière de 5000 milliards de dollars après un accord avec le gouvernement américain Qualcomm QCOM.O monte en flèche grâce au lancement de nouvelles puces d'IA dans les centres de données Les actions des fabricants de puces augmentent grâce à l'optimisme suscité par l'accord commercial entre les États-Unis et la Chine

L'indice des semi-conducteurs .SOX bondit de 3,6% Microsoft MSFT.O dérape alors que les dépenses massives en infrastructure d'IA renforcent les inquiétudes sur les coûts de maintien de l'essor de l'activité cloud Apple AAPL.O augmente dans un premier temps, mais termine légèrement dans le rouge après que les perspectives de ventes d'iPhone pour le trimestre des fêtes ont dépassé les attentes de Wall Street, en raison de la forte demande pour l'iPhone 17 ** Le secteur de la consommation discrétionnaire .SPLRCD progresse de 2,8 %. Amazon.com AMZN.O s'envole grâce à la croissance des services cloud , soutenue par les dépenses incessantes en matière d'intelligence artificielle En revanche, Chipotle CMG.N chute de 23% sur la semaine après avoir réduit pour la troisième fois cette année ses prévisions de ventes annuelles , alors que l'entreprise prévient que les dépenses de consommation resteront sous pression jusqu'au début de l'année 2026 ** Communication Services .SPLRCL en hausse de 0,6%. Alphabet

GOOGL.O , la société mère de Google, gagne du terrain après des résultats supérieurs aux attentes grâce à une forte demande de publicité et d'informatique dématérialisée, et une nouvelle augmentation des dépenses d'investissement En revanche, les actions de Meta Platforms META.O , propriétaire de Facebook, chutent en raison d'un plan de dépenses agressif en matière d'IA qui effraie les investisseurs ** Les valeurs industrielles .SPLRCI ont progressé de 0,1%. UPS UPS.N accélère grâce à des prévisions de chiffre d'affaires optimistes pour le 4ème trimestre , et à des suppressions d'emplois Caterpillar CAT.N progresse grâce à des résultats supérieurs aux attentes pour le 3ème trimestre , alors que des investissements plus importants dans les infrastructures d'intelligence artificielle stimulent la demande d'équipements pour l'énergie et l'exploitation minière Mais Boeing BA.N chute après avoir enregistré une charge de 5 milliards de dollars sur les retards du programme de jet 777X ** Energie .SPNY stable. Le vendredi, Chevron CVX.N grimpe après des bénéfices supérieurs aux attentes grâce à une production record, Exxon Mobil XOM.N plonge en raison d'une baisse du flux de trésorerie ** Les valeurs financières .SPSY baissent de 1,5%. La société de paiement Fiserv FI.N plonge sur la semaine après une réduction de ses prévisions pour l'année fiscale , et un changement de direction. FI chute de 47%

Sur la semaine, l'indice S&P 500 des banques .SPXBK progresse de 1,8%, l'indice KBW des banques régionales .KRX perd 1,7% ** Les biens de consommation de base .SPLRCS chutent de 3,7%. Le chocolatier Hershey HSY.N relève ses prévisions annuelles , mais les fabricants américains de bonbons sont hantés par les rabais d'Halloween pratiqués par les détaillants. HSY perd >5% sur la semaine ** L'immobilier .SPLRCR s'effondre de 3,9%. Alexandria Real Estate ARE.N s'effondre de 25% après avoir projeté un FFO annuel inférieur aux estimations, l'activité de location restant sous pression en raison de l'incertitude macroéconomique ** Pendant ce temps, l'optimisme gagne du terrain tandis que le pessimisme recule, selon la dernière enquête de l'AAII. Les investisseurs particuliers reviennent sur le marché des actions alors que le buzz de l'IA et les bénéfices des entreprises technologiques stimulent l'appétit pour le risque

** La performance du SPX depuis le début de l'année:

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 03/11/2025 à 12:01:28.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

