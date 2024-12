Semaine des actions américaines : Pêle-mêle

** Presque tous les secteurs sont en baisse: Les matériaux et les obligations se replient le plus, tandis que la consommation discrétionnaire et les services de communication se redressent ** Les matériaux .SPLRCM fondent de 2,9%. Les sidérurgistes Nucor NUE.N et Steel Dynamics STLD.O sont les plus grands perdants du secteur après qu'UBS ait abaissé les notes . NUE et STLD chutent respectivement de 12% et ~11% sur la semaine ** Le secteur de la santé .SPXHC perd 2,4%. Les assureurs de santé chutent en raison d'une législation potentielle visant à briser les gestionnaires de prestations pharmaceutiques. Cigna CI.N et CVS Health CVS.N ont tous deux perdu ~11% ** Les valeurs industrielles .SPLRCI baissent de 2,3%. GE Vernova GEV.N en baisse après que le fabricant d'équipements électriques ait prévu un chiffre d'affaires inférieur pour 2025 dans le secteur éolien Cependant, Boeing BA.N en hausse de 10% sur la semaine après que le fabricant d'avions ait engagé 1 milliard de dollars pour aider à augmenter la production de jet 787 ** Energy .SPNY baisse de 2,1%. Exxon Mobil XOM.N prévoit des dépenses plus élevées en 2025; les actions chutent ** Les biens de consommation de base .SPLRCS baissent de 0,7%. Costco COST.O gagne du terrain vendredi après des ventes trimestrielles et des bénéfices supérieurs aux prévisions des analystes qui tablent sur une croissance continue à long terme. COST termine tout de même la semaine en baisse de 0,3 % Mais Walgreens WBA.O est le secteur le plus performant, en hausse de 21%, après que la chaîne de pharmacies ait annoncé être en pourparlers pour se vendre à la société de capital-investissement Sycamore Partners Et Kroger KR.N en hausse après qu'un tribunal américain ait bloqué la fusion de 25 milliards de dollars avec l'épicier Albertsons ACI.N , KR ajoute à ses gains après avoir lancé un programme de rachat d'actions de 7,5 milliards de dollars Hershey HSY.N bondit le lundi après l'annonce de l'approche du rachat par Mondelez MDLZ.O , puis HSY abandonne une partie de ses gains antérieurs le mercredi après l'annonce que son principal propriétaire, The Hershey Trust, a rejeté l'offre du fabricant de biscuits Oreo Pendant ce temps, MDLZ progresse grâce à une stratégie d'acquisition "bolt-on" , un nouveau plan de rachat de 9 milliards de dollars ** Tech .SPLRCT baisse de 0,2%. Adobe ADBE.O perd du terrain suite à la révision à la baisse de ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'année 25 en raison d'un ralentissement des dépenses d'abonnement, et Oracle ORCL.N chute après avoir manqué les résultats trimestriels en raison d'une forte concurrence dans le domaine de l'informatique dématérialisée (cloud) Nvidia NVDA.O en baisse après l'ouverture par la Chine d'une enquête sur la société pour violation présumée de la loi antimonopole Du côté positif, Broadcom AVGO.O augmente le mercredi suite à l'annonce d'une collaboration avec Apple AAPL.O pour développer une puce d'intelligence artificielle, puis atteint une valeur de marché de 1 000 milliards de dollars le vendredi et fait grimper l'indice des puces après des perspectives optimistes . AVGO enregistre un gain hebdomadaire de 25%

