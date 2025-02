Semaine des actions américaines : Incertitude

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprend le texte de vendredi sans le modifier. Graphique des mises à jour)

24 février - ** Le S&P 500 .SPX glisse de 1,7%, les données économiques et la géopolitique ayant jeté un froid .N ** SPX, une fois de plus, repoussé par la ligne de résistance à long terme .N ** Le Dow .DJI , en baisse de 2,5%, connaît sa pire semaine depuis fin octobre, et le Nasdaq composite .IXIC perd également 2,5% ** Le Russell 1000 .RUI à grande capitalisation a baissé de 2 %, tandis que le Russell 2000 .RUT à petite capitalisation, dont les performances sont inférieures à celles du , s'est effondré de 3,7 % ** Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR baisse à ~4,43 %, en passe de baisser pour la quatrième semaine consécutive, bien qu'il soit toujours bloqué dans les mauvaises herbes ** La majorité des secteurs s'inquiètent: la consommation discrétionnaire et les services de communication sont les plus nerveux, tandis que l'énergie et les valeurs défensives affichent une certaine confiance; et lorsqu'il s'agit de la technologie par rapport à la finance, cette lutte acharnée devient intéressante ** La consommation discrétionnaire .SPLRCD plonge de 4,3 %. Les croisiéristes plongent après les commentaires du secrétaire américain au commerce Lutnick sur les taxes. Carnival

CCL.N , Royal Caribbean RCL.N perdent ~11,5% et 11% ** Communication Services .SPLRCL chute de 3,7%. Meta

META.O , société mère de Facebook, met fin à une série de 20 séances de hausse. META perd 7% sur la semaine ** Les valeurs industrielles .SPLRCI chutent de 2,1%. Les valeurs du transport chutent sur fond d'économie et d'inquiétudes sur les tarifs douaniers . Le Dow Jones Transport average .DJT perd 3,4% ** Les valeurs financières .SPSY perdent 2%. Les grandes banques chutent sur fond d'incertitude quant aux dépenses de consommation

Sur la semaine, l'indice S&P 500 des banques .SPXBK et l'indice KBW des banques régionales .KRX reculent respectivement de 4,2% et 3,8% ** Tech .SPLRCT chute de 1,8%. Palantir PLTR.O chute après que le Pentagone ait envisagé des réductions potentielles du budget de la défense Le fabricant de puces Analog Devices ADI.O progresse grâce à une hausse du chiffre d'affaires et des bénéfices au 1er trimestre

L'indice des semi-conducteurs .SOX recule de 0,5% ** Les biens de consommation de base .SPLRCS gagnent 0,9%. Le fabricant de Modelo, Constellation Brands STZ.N , bondit après que Berkshire Hathaway BRKa.N de Warren Buffett ait annoncé une nouvelle participation Cependant, Walmart WMT.N s'effondre car les prévisions de croissance des ventes pour 2026 signalent la lassitude des consommateurs et déçoivent les analystes de Wall Street. WMT enregistre une baisse hebdomadaire de 9% ** Energy .SPNY en hausse de 1,1%. Occidental Petroleum

OXY.N progresse après avoir battu le bénéfice du 4ème trimestre , plans de vente d'actifs. Les prix du pétrole gagnent sur l'offre, les traders sont prudents sur les négociations de paix en Ukraine O/R ** Soins de santé .SPXHC en hausse de 1,1%. Bien que UnitedHealth UNH.N chute sur le rapport DOJ sondant ses pratiques de facturation Medicare

Pour la semaine, l'indice Nasdaq des biotechnologies .NBI progresse de 1,5% ** Entre-temps, avec tant de doutes , une position de risk-off peut être utile

** La performance du SPX depuis le début de l'année: