CAC 40
7 706,78
+0,42%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Semaine des actions américaines : Hazy
information fournie par Reuters 08/09/2025 à 12:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprend le texte de vendredi sans le modifier. Graphique des mises à jour)

8 septembre - ** Le S&P 500 .SPX termine en hausse de 0,3% alors que les inquiétudes sur le ralentissement économique assombrissent l'optimisme sur la réduction des taux .N

** Le Dow .DJI perd 0,3%, mais le Nasdaq Composite .IXIC ajoute 1,1%

** Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR chute à 4,09 %, au plus bas depuis avril, pour une troisième semaine consécutive de baisse US/

** En fin de compte, seule une minorité de secteurs brille: Les services de communication et la consommation discrétionnaire brillent le plus, tandis que les services financiers et l'énergie sont dans le brouillard ** Les services de communication .SPLRCL progressent de 5,1%. Alphabet GOOGL.O atteint un niveau record, l'empire Google évitant la demande de scission concurrence , et Apple

AAPL.O , composante du secteur technologique, augmente grâce aux nouvelles ** Le secteur de la consommation discrétionnaire .SPLRCD gagne 1,6%. Tesla TSLA.O accélère grâce à une rémunération liée à la performance record de 1 000 milliards de dollars pour le directeur général Elon Musk Les constructeurs immobiliers américains, dont D.R. Horton

DHI.N , Lennar LEN.N et Pultegroup PHM.N , grimpent alors que les rendements chutent après la faiblesse du rapport sur l'emploi En revanche, Lululemon LULU.O chute de 17 % sur la semaine alors que les perspectives de bénéfices se resserrent , pénalisées par la faiblesse de l'activité aux États-Unis et les coûts des droits de douane ** Le secteur de la consommation de base .SPLRCS a progressé de 0,3%. Cependant, Kraft Heinz KHC.O chute après avoir annoncé la scission en deux sociétés, démantelant ainsi la fusion qui avait été soutenue par Berkshire Hathaway BRKa.N et 3G Capital Et le fabricant de bière Corona Constellation Brands STZ.N chute après avoir réduit ses prévisions annuelles en raison de la faiblesse de la demande Le vendredi, Kenvue KVUE.N plonge après l'annonce du projet de RFK Jr. visant à établir un lien entre l'utilisation de Tylenol pendant la grossesse et l'autisme ** Tech .SPLRCT en hausse de 0,2%. Broadcom AVGO.O bondit après avoir divulgué $10 bln AI chip deal, reportedly avec OpenAI. AVGO enregistre un gain hebdomadaire de 13%

L'indice des semi-conducteurs .SOX en hausse de 1,6% Mais Salesforce CRM.N glisse après une faible prévision de chiffre d'affaires trimestriel qui signale des rendements retardés de l'IA ** L'indice financier .SPSY a perdu 1,7%. Les grandes banques chutent le vendredi alors que les fissures du marché de l'emploi s'élargissent

Pour la semaine, l'indice S&P 500 des banques .SPXBK a baissé de 2%, l'indice KBW des banques régionales .KRX a augmenté légèrement ** L'énergie .SPNY perd 3,5%. Le groupe chute alors que les prix du brut baissent en raison de préoccupations accrues concernant l'offre, d'une augmentation surprise des stocks O/R ** Pendant ce temps, le pessimisme augmente parmi les investisseurs individuels: enquête AAII

** La performance du SPX depuis le début de l'année:

Véhicules électriques

Valeurs associées

ALPHABET-A
235,0000 USD NASDAQ +1,16%
APPLE
239,6900 USD NASDAQ -0,04%
BERKSHIRE HATH RG-A
749 781,295 USD NYSE -1,34%
BROADCOM
334,8900 USD NASDAQ +9,41%
CONSTELLATION BRD-A
148,485 USD NYSE +1,79%
D R HORTON
181,730 USD NYSE +2,72%
DJ TRANSPORT
15 727,85 Pts Index Ex -0,28%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
45 400,86 Pts Index Ex -0,48%
KENVUE
18,660 USD NYSE -9,11%
LENNAR RG-A
141,880 USD NYSE +2,71%
LULULEMON ATHL
167,8000 USD NASDAQ -18,58%
NASDAQ Composite
21 700,39 Pts Index Ex -0,03%
PULTEGROUP
140,585 USD NYSE +2,07%
S&P 500 INDEX
6 481,50 Pts CBOE -0,32%
SALESFORCE
250,700 USD NYSE +2,71%
TESLA
350,8400 USD NASDAQ +3,64%
THE KRAFT HEINZ
27,2900 USD NASDAQ +1,22%
USA BENCHMARK 10A
4,035 Rates -3,09%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 08/09/2025 à 12:00:42.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

