Semaine des actions américaines : Hazy

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprend le texte de vendredi sans le modifier. Graphique des mises à jour)

8 septembre - ** Le S&P 500 .SPX termine en hausse de 0,3% alors que les inquiétudes sur le ralentissement économique assombrissent l'optimisme sur la réduction des taux .N

** Le Dow .DJI perd 0,3%, mais le Nasdaq Composite .IXIC ajoute 1,1%

** Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR chute à 4,09 %, au plus bas depuis avril, pour une troisième semaine consécutive de baisse US/

** En fin de compte, seule une minorité de secteurs brille: Les services de communication et la consommation discrétionnaire brillent le plus, tandis que les services financiers et l'énergie sont dans le brouillard ** Les services de communication .SPLRCL progressent de 5,1%. Alphabet GOOGL.O atteint un niveau record, l'empire Google évitant la demande de scission concurrence , et Apple

AAPL.O , composante du secteur technologique, augmente grâce aux nouvelles ** Le secteur de la consommation discrétionnaire .SPLRCD gagne 1,6%. Tesla TSLA.O accélère grâce à une rémunération liée à la performance record de 1 000 milliards de dollars pour le directeur général Elon Musk Les constructeurs immobiliers américains, dont D.R. Horton

DHI.N , Lennar LEN.N et Pultegroup PHM.N , grimpent alors que les rendements chutent après la faiblesse du rapport sur l'emploi En revanche, Lululemon LULU.O chute de 17 % sur la semaine alors que les perspectives de bénéfices se resserrent , pénalisées par la faiblesse de l'activité aux États-Unis et les coûts des droits de douane ** Le secteur de la consommation de base .SPLRCS a progressé de 0,3%. Cependant, Kraft Heinz KHC.O chute après avoir annoncé la scission en deux sociétés, démantelant ainsi la fusion qui avait été soutenue par Berkshire Hathaway BRKa.N et 3G Capital Et le fabricant de bière Corona Constellation Brands STZ.N chute après avoir réduit ses prévisions annuelles en raison de la faiblesse de la demande Le vendredi, Kenvue KVUE.N plonge après l'annonce du projet de RFK Jr. visant à établir un lien entre l'utilisation de Tylenol pendant la grossesse et l'autisme ** Tech .SPLRCT en hausse de 0,2%. Broadcom AVGO.O bondit après avoir divulgué $10 bln AI chip deal, reportedly avec OpenAI. AVGO enregistre un gain hebdomadaire de 13%

L'indice des semi-conducteurs .SOX en hausse de 1,6% Mais Salesforce CRM.N glisse après une faible prévision de chiffre d'affaires trimestriel qui signale des rendements retardés de l'IA ** L'indice financier .SPSY a perdu 1,7%. Les grandes banques chutent le vendredi alors que les fissures du marché de l'emploi s'élargissent

Pour la semaine, l'indice S&P 500 des banques .SPXBK a baissé de 2%, l'indice KBW des banques régionales .KRX a augmenté légèrement ** L'énergie .SPNY perd 3,5%. Le groupe chute alors que les prix du brut baissent en raison de préoccupations accrues concernant l'offre, d'une augmentation surprise des stocks O/R ** Pendant ce temps, le pessimisme augmente parmi les investisseurs individuels: enquête AAII

** La performance du SPX depuis le début de l'année: