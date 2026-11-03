 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon Yum, Taco Bell se remet de l'épidémie de cyclosporiase qui a pesé sur ses ventes au troisième trimestre
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 16:01

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Taco Bell devance ses concurrents du secteur de la restauration rapide depuis fin septembre, selon son directeur général

* Les ventes à périmètre constant de Yum au troisième trimestre sont restées stables, en deçà des attentes

* Le bénéfice par action ajusté du troisième trimestre, à 1,56 dollar, dépasse les estimations

(Ajout de détails tirés de la conférence téléphonique post-résultats)

par Neil J Kanatt

Yum Brands YUM.N a déclaré que les ventes à magasins comparables de Taco Bell se redressaient après une baisse plus importante que prévu au troisième trimestre, suite à une épidémie de cyclosporiase touchant plusieurs États, qui avait nui à la fréquentation de la chaîne Tex-Mex.

Taco Bell propose des offres promotionnelles, telles que ses menus combinés, afin d’attirer les consommateurs américains touchés par l’inflation. Lors d’une conférence téléphonique post-résultats, les dirigeants ont indiqué que ces offres contribuaient à attirer les ménages à faibles revenus.

L’entreprise a été pour la première fois associée à cette épidémie début juillet, ce qui a entraîné une baisse de 20% de la fréquentation hebdomadaire de ses points de vente au plus fort de l’épidémie, selon Placer.ai.

Les autorités sanitaires américaines ont déclaré que l’épidémie était terminée le mois dernier.

Yum a indiqué que les promotions liées à son programme de fidélité et ses partenariats l'aidaient à regagner la confiance de ses clients, et a ajouté que le chiffre d’affaires à périmètre constant de Taco Bell avait augmenté d’environ 1% depuis le début du trimestre.

“Les clients dépensent en réalité 5% de plus et se rendent 6% plus souvent dans nos restaurants que les consommateurs que nous avons perdus”, a déclaré le directeur général Chris Turner.

La reprise de l’activité a été plus marquée chez les jeunes consommateurs, a indiqué Michael Gunther, analyste chez Consumer Edge.

Les actions de la société, qui a finalisé en septembre la cession de sa chaîne Pizza Hut , ont effacé leurs gains enregistrés avant l’ouverture et sont restées stables en début de séance.

Le chiffre d’affaires à périmètre constant de Taco Bell a reculé de 4% au cours du trimestre considéré, sa première baisse en près de six ans, manquant ainsi les prévisions des analystes qui tablaient sur une baisse de 0,9%, selon les données compilées par LSEG.

L’accent mis sur le rapport qualité-prix a également permis à Restaurant Brands International QSR.N , la société mère de Burger King, de dépasser les prévisions de chiffre d’affaires la semaine dernière. Son principal concurrent, McDonald’s MCD.N , devrait publier ses résultats trimestriels mercredi.

Dans l'ensemble, le chiffre d'affaires à périmètre constant de Yum est resté stable par rapport à l'année précédente, en deçà des estimations qui tablaient sur une croissance de 0,9%. Celui de KFC a progressé de 1%, manquant les prévisions qui tablaient sur une hausse de 2,1%.

Le bénéfice par action ajusté de Yum a reculé de 1,3% à 1,56 dollar, mais a dépassé les estimations de 1,49 dollar.

Valeurs associées

DOMINO'S PIZZA
322,0900 USD NASDAQ -0,08%
MCDONALD'S
262,550 USD NYSE -1,16%
RESTAURANT BRANDS INTL
73,950 USD NYSE -0,92%
YUM BRANDS
158,235 USD NYSE +0,45%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
16,9 +24,54%
CAC 40
8 051,68 +0,05%
Pétrole Brent
103,47 -0,81%
ALSTOM
11,14 -4,66%
HAFFNER ENERGY
0,643 +6,46%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank