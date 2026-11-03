Selon Yum, Taco Bell se remet de l'épidémie de cyclosporiase qui a pesé sur ses ventes au troisième trimestre

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* Taco Bell devance ses concurrents du secteur de la restauration rapide depuis fin septembre, selon son directeur général

* Les ventes à périmètre constant de Yum au troisième trimestre sont restées stables, en deçà des attentes

* Le bénéfice par action ajusté du troisième trimestre, à 1,56 dollar, dépasse les estimations

(Ajout de détails tirés de la conférence téléphonique post-résultats)

par Neil J Kanatt

Yum Brands YUM.N a déclaré que les ventes à magasins comparables de Taco Bell se redressaient après une baisse plus importante que prévu au troisième trimestre, suite à une épidémie de cyclosporiase touchant plusieurs États, qui avait nui à la fréquentation de la chaîne Tex-Mex.

Taco Bell propose des offres promotionnelles, telles que ses menus combinés, afin d’attirer les consommateurs américains touchés par l’inflation. Lors d’une conférence téléphonique post-résultats, les dirigeants ont indiqué que ces offres contribuaient à attirer les ménages à faibles revenus.

L’entreprise a été pour la première fois associée à cette épidémie début juillet, ce qui a entraîné une baisse de 20% de la fréquentation hebdomadaire de ses points de vente au plus fort de l’épidémie, selon Placer.ai.

Les autorités sanitaires américaines ont déclaré que l’épidémie était terminée le mois dernier.

Yum a indiqué que les promotions liées à son programme de fidélité et ses partenariats l'aidaient à regagner la confiance de ses clients, et a ajouté que le chiffre d’affaires à périmètre constant de Taco Bell avait augmenté d’environ 1% depuis le début du trimestre.

“Les clients dépensent en réalité 5% de plus et se rendent 6% plus souvent dans nos restaurants que les consommateurs que nous avons perdus”, a déclaré le directeur général Chris Turner.

La reprise de l’activité a été plus marquée chez les jeunes consommateurs, a indiqué Michael Gunther, analyste chez Consumer Edge.

Les actions de la société, qui a finalisé en septembre la cession de sa chaîne Pizza Hut , ont effacé leurs gains enregistrés avant l’ouverture et sont restées stables en début de séance.

Le chiffre d’affaires à périmètre constant de Taco Bell a reculé de 4% au cours du trimestre considéré, sa première baisse en près de six ans, manquant ainsi les prévisions des analystes qui tablaient sur une baisse de 0,9%, selon les données compilées par LSEG.

L’accent mis sur le rapport qualité-prix a également permis à Restaurant Brands International QSR.N , la société mère de Burger King, de dépasser les prévisions de chiffre d’affaires la semaine dernière. Son principal concurrent, McDonald’s MCD.N , devrait publier ses résultats trimestriels mercredi.

Dans l'ensemble, le chiffre d'affaires à périmètre constant de Yum est resté stable par rapport à l'année précédente, en deçà des estimations qui tablaient sur une croissance de 0,9%. Celui de KFC a progressé de 1%, manquant les prévisions qui tablaient sur une hausse de 2,1%.

Le bénéfice par action ajusté de Yum a reculé de 1,3% à 1,56 dollar, mais a dépassé les estimations de 1,49 dollar.