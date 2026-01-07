 Aller au contenu principal
Selon une source, Quantum planifie un accord sur les actifs de Lukoil qui pourrait impliquer Chevron
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 13:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modification de la source dans le titre et le premier paragraphe, ajout de détails sur Artemis Energy dans les paragraphes 2 et 7)

Le groupe de capital-investissement Quantum Energy Partners travaille sur une offre qui pourrait impliquer la major pétrolière américaine Chevron CVX.N pour les actifs internationaux de la major pétrolière russe Lukoil

LKOH.MM , a déclaré une source familière de l'affaire.

Quantum planifie cette opération par le biais de sa nouvelle unité d'acquisition en amont Artemis Energy, a indiqué la source, ce qui constituerait l'une des plus importantes transactions dans le secteur de l'énergie depuis que les sanctions occidentales ont été imposées à la Russie à la suite de son invasion de l'Ukraine.

Le Financial Times a d'abord rapporté mercredi que Chevron et Quantum s'associaient pour faire une offre sur les actifs, évalués à 22 milliards de dollars par Lukoil.

"Chevron possède un portefeuille diversifié d'exploration et de production à l'échelle mondiale et continue d'évaluer les opportunités potentielles", a déclaré un porte-parole de Chevron dans une déclaration envoyée par courriel à Reuters, refusant de commenter les questions commerciales.

"Dans toutes ses activités, Chevron applique un code d'éthique commerciale et se conforme aux lois et réglementations applicables à ses activités."

Artemis s'est refusé à tout commentaire. Quantum, Lukoil et la Maison Blanche n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Artemis a été créée par Gilad Myerson, l'architecte d'Ithaca Energy, qui est devenu l'un des plus grands producteurs indépendants d'Europe grâce à des transactions telles que l'acquisition du portefeuille de Chevron en mer du Nord. Myerson et Quantum ont tous deux des antécédents de transactions impliquant Chevron.

Reuters a rapporté en novembre que Chevron étudiait des options pour acheter les actifs mondiaux de Lukoil.

Reuters a également rapporté en décembre que l'entreprise saoudienne Midad Energy était l'un des principaux candidats à l'achat des actifs internationaux de Lukoil.

Si un accord est conclu, Chevron et Quantum prévoient de se partager les actifs de Lukoil, selon le FT.

