Selon une source, Microsoft n'étendra pas son accord sur le centre de données au Texas avec la société britannique Nscale

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(Réécriture à partir de nouvelles sources; ajout d'informations contextuelles aux paragraphes 4 et 5)

par Preetika Parashuraman et Disha Mishra

Selon une source proche du dossier, Microsoft MSFT.O ne fera pas valoir l’option lui permettant de plus que doubler la portée de son accord existant avec le fournisseur de services cloud d’IA Nscale afin de louer davantage de puissance de calcul dans un centre de données situé au Texas.

Le Financial Times, qui a été le premier à révéler cette information jeudi, a indiqué qu’une éventuelle prolongation du contrat aurait représenté plusieurs dizaines de milliards de dollars pour Nscale.

Cette source, qui a souhaité rester anonyme en raison du caractère confidentiel de l’affaire, a précisé que la décision de Microsoft de ne pas prolonger le contrat avait été prise il y a plusieurs mois, avant que Nscale ne dépose son dossier d’introduction en bourse en septembre, et a ajouté que le contrat existant entre Nscale et Microsoft au Texas n’était pas affecté.

Les deux entreprises avaient conclu l’année dernière un accord prévoyant le déploiement par Nscale d’environ 200 000 puces d’IA Nvidia NVDA.O dans le cadre d’un accord élargi avec Microsoft, couvrant l’ensemble de ses centres de données en Europe et aux États-Unis.

Cette nouvelle intervient quelques semaines après que Microsoft s’est retiré d’un accord visant à ancrer le projet phare de centre de données de Nscale à Loughton, dans l’Essex, après que des retards dans le raccordement électrique ont repoussé la date de livraison prévue aux années 2030.

Nscale avait indiqué dans son dossier d’introduction en bourse qu’entre septembre 2025 et avril 2026, elle avait signé avec Microsoft des cahiers des charges d’une valeur pouvant atteindre environ 43,8 milliards de dollars jusqu’en décembre 2033, hors prolongations optionnelles.

Selon cette source, la décision de Microsoft de ne pas exercer cette option n’a aucune incidence sur la valeur totale des contrats de Nscale, estimée à environ 103 milliards de dollars, telle qu’indiquée dans le dossier d’introduction en bourse.

Nscale était déjà en pourparlers avec plusieurs clients majeurs concernant le reste de la capacité du centre de données au Texas, a ajouté cette personne.

Microsoft et Nscale n’ont pas répondu à une demande de commentaire en dehors des heures de bureau.

Reuters et d’autres médias ont rapporté le mois dernier que Nscale était en pourparlers pour vendre de la puissance de calcul dédiée à l’IA à Anthropic, le créateur de Claude, dans le cadre d’un nouvel accord qui pourrait s’élever à environ 45 milliards de dollars.