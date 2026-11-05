L'Europe dans le vert après les élections américaines et en attendant la Banque d'Angleterre

Ouverture des marchés à la Bourse de Londres

Les principales Bourses européennes sont de nouveau orientées à la hausse ‌jeudi, la victoire écrasante des démocrates au Congrès américain ayant levé une partie des incertitudes tout en ravivant l'espoir d'une fin de conflit au Moyen-Orient.

À ​Paris, le CAC 40 prend 1,13% à 8.270,04 points vers 08h40 GMT. À Londres, le FTSE 100 avance de 0,86% et à Francfort, le Dax monte de 0,48%.

L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,70% et le FTSEurofirst 300 de 0,62%. Le Stoxx 600 gagne 0,67%.

Les contrats à terme à Wall Street ​préfigurent une hausse de 0,49% pour le Dow Jones, mais un repli de 0,03% pour le Standard & Poor's 500 et une baisse de 0,65% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance nettement dans ​le vert pour les trois indices.

Les investisseurs estiment que les pertes subies ⁠par le Parti républicain aux "midterms" vont réduire le risque d'une nouvelle escalade dans la guerre américano-israélienne contre l'Iran.

Par conséquent, la chute des prix ‌du pétrole se poursuit pour la quatrième séance d'affilée, ce qui pourrait potentiellement atténuer les pressions inflationnistes, faisant reculer le dollar et les rendements obligataires souverains américains.

Sur le plan sectoriel, le compartiment des nouvelles technologies continue de souffler le chaud ​et le froid dans un contexte de rotation des marchés ‌et en raison des interrogations sur un éventuellement resserrement de la réglementation dans l'intelligence artificielle (IA), avec la ⁠prise de contrôle du Congrès américain par les démocrates.

En Asie, les investisseurs se sont débarrassés des actions liées à l'IA, notamment celles de Samsung Electronics et de SK Hynix, tandis que les géants technologiques chinois Alibaba et Tencent ont bondi de plus de 6%.

Deutsche Bank a noté "une importante rotation des ⁠investissements, des centres de données vers ‌tous les autres secteurs d'activité à travers le monde".

En Europe, le secteur des semi-conducteurs reste sous pression, ASML et ⁠STMicroelectronics reculant respectivement de 2,51% et 1,65%, alors que les contrats à terme sur le Nasdaq, à forte composante technologique, montrent une forte baisse de ‌l'indice.

Le secteur de la défense (-0,27%) sur le Stoxx 600 continue également de souffrir avec notamment Rheinmetall (-16,34%) et Leonardo qui recule de ⁠1,8% malgré le relèvement de ses prévisions de commandes. Les investisseurs s'interrogent sur la capacité d'un Congrès ⁠à majorité démocrate à soutenir l'ampleur des ‌dépenses militaires envisagées par l'administration de Donald Trump.

Les valeurs bancaires (+1,44%), les titres cycliques et les groupes exposés à la Chine sont en revanche en ​hausse.

L'attention du marché se porte également sur la décision de la Banque d'Angleterre attendue ‌à 12h00 GMT.

PLUIE DE RÉSULTATS

De nombreuses publications financières d'entreprises animent par ailleurs les échanges, les résultats de Bouygues (+3,85%) et JCDecaux (+6,32%) étant salués, tandis que ceux d'Engie (-1,03%), Veolia (-0,14%) et Eurazeo (-0,38%) ​ont déçu.

Air France-KLM, qui a dépassé les attentes au troisième trimestre, s'envole de plus de 12%.

ArcelorMittal grimpe de 5,26%, l'Ebitda trimestriel du deuxième sidérurgiste mondial ayant dépassé les attentes.

Diageo gagne 3,47% après une hausse inattendue de ses ventes organiques trimestrielles. Dans son sillage Pernod Ricard avance de 2,76% ⁠et Rémy Cointreau de 3,09%.

Le groupe maritime danois Maersk plonge de 10,43%, ses résultats du troisième trimestre étant ressortis en deçà des prévisions.

La banque allemande Commerzbank, qui dit désormais être "convaincue" de l'intérêt d'une fusion avec UniCredit (+0,91%), recule de 2,91% après un bénéfice net trimestriel inférieur aux attentes.

ASOS avance de 4,62%, le distributeur de mode en ligne britannique anticipant un bénéfice d'exploitation ajusté annuel meilleur que prévu.

AstraZeneca prend plus de 1% après une information de Reuters selon laquelle le laboratoire britannique a fait une offre d'environ 10 milliards de dollars pour acquérir le fabricant de médicaments contre l'obésité Rhythm Pharmaceuticals.

(Rédigé par ​Claude Chendjou; avec la contribution de Danilo Masoni;)