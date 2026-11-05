Deutsche Telekom relève ses objectifs après un bon 3T, le marché reste sceptique

( AFP / INA FASSBENDER )

Le géant allemand des télécommunications Deutsche Telekom a légèrement relevé jeudi ses prévisions pour 2026 après un troisième trimestre meilleur qu'attendu, porté notamment par sa filiale américaine T-Mobile US, sans convaincre la Bourse.

Entre juillet et septembre, le chiffre d'affaires a progressé de 7,5 % sur un an, à 31,1 milliards d'euros, tandis que le résultat opérationnel ajusté après loyers (Ebitda AL), principal indicateur de rentabilité du groupe, a augmenté de près de 10 %, à 12,2 milliards d'euros.

Alors que la diffusion de la Coupe du monde de football cet été a soutenu l'activité, le chiffre d'affaires a progressé en Allemagne de 3,9 % sur un an, à 6,6 milliards d'euros, et de 9,1 % à 20,5 milliards d'euros aux États-Unis, pays co-organisateur du tournoi, à taux de changes constants.

Le bénéfice net part du groupe a quant à lui grimpé de près de 14 % sur un an, à 2,76 milliards d'euros.

Fort de ces résultats, le groupe prévoit désormais un bénéfice opérationnel annuel de 47,6 milliards d'euros, légèrement supérieur à ses prévisions précédentes, et confirme son objectif de bénéfice par action.

Deutsche Telekom a également annoncé son intention d'augmenter son dividende de 10 % à 1,10 euro par action au titre de 2026 et de lancer un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 2 milliards d'euros en 2027.

A la Bourse, le cours de Deutsche Telekom cédait cependant 2,20 % à 09H00 GMT, à rebours d'un indice Dax en hausse et qui franchissait en matinée un plus haut historique après les élections américaines.