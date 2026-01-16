Selon une source, les exportations de pétrole kazakh via l'oléoduc CPC ont chuté de 24 % en décembre à la suite d'attaques de drones

Les flux de décembre du CPC sont tombés à 3,98 millions de tonnes - source

Cette baisse contraste avec l'augmentation de 12 % des exportations en 2025

Une attaque de drone en novembre a gravement endommagé l'équipement d'exportation du CPC

Le Kazakhstan a détourné 300 000 tonnes de pétrole du CPC en décembre

Les exportations de pétrole via le Caspian Pipeline Consortium, qui achemine le brut du Kazakhstan vers un terminal russe en mer Noire, ont chuté de 24% en décembre par rapport au mois précédent à la suite d'attaques de drones, a déclaré vendredi à Reuters une source industrielle au fait des données.

CPC traite environ 1,5 % du pétrole mondial et représente 80 % des exportations de pétrole du Kazakhstan. Les actionnaires de l'oléoduc du CPC, long de 1 500 km (930 miles), comprennent la compagnie pétrolière publique du Kazakhstan Kazmunaygas

KMGZ.KZ , la société russe Lukoil LKOH.MM et des unités des géants pétroliers américains Chevron CVX.N et ExxonMobil

XOM.M .

Les exportations ont diminué en décembre par rapport à novembre pour atteindre 3,98 millions de tonnes métriques, soit environ 1,02 million de barils par jour, selon la source.

La baisse en décembre contraste fortement avec la hausse des exportations au cours des mois précédents en 2025, en raison de l'augmentation de la production dans les champs pétroliers du Kazakhstan.

Les flux ont augmenté d'environ 12 % pour atteindre un record de 70,5 millions de tonnes métriques, soit environ 1,5 million de barils par jour, en 2025, selon la source.

La CPC n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le ministère de l'énergie du Kazakhstan a déclaré mardi que le pays avait réduit les expéditions de pétrole via le terminal maritime CPC en décembre en raison d'attaques de drones et de conditions météorologiques défavorables en mer Noire. Il n'a pas fourni de détails.

Le 29 novembre, des drones ont gravement endommagé l'équipement d'exportation du CPC sur la côte russe de la mer Noire, entraînant une baisse des exportations de pétrole par l'oléoduc. Le Kazakhstan a imputé l'attaque à l'Ukraine, qui a pris pour cible les infrastructures énergétiques russes afin de faire pression sur Moscou pour qu'elle mette fin à sa guerre en Ukraine .

L'Ukraine a déclaré que ses actions n'étaient pas dirigées contre le Kazakhstan mais visaient à repousser ce qu'elle a qualifié d'"agression russe à grande échelle".

Cette semaine, des drones non identifiés ont frappé au moins deux pétroliers en mer Noire mardi, dont un affrété par Chevron, alors qu'ils naviguaient vers le terminal de la côte russe.

Le Kazakhstan a redirigé 300 000 tonnes de pétrole hors du CPC en décembre, a déclaré Kazmunaygas plus tôt vendredi, l'équipement d'exportation ayant été endommagé par une attaque de drone.