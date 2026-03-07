Législatives au Népal: le maire de Katmandou Shah en passe de remporter une très large victoire

Le rappeur Balendra Shah (à gauche) devenu maire de Katmandou après avoir remporté son duel contre l'ex-Premier ministre KP Sharma Oli aux législatives, le 7 mars 2026 à Damak, dans le district de Jhapa ( AFP / Prakash MATHEMA )

Le rappeur devenu maire de Katmandou Balendra Shah a remporté le duel qui l'opposait à l'ex-Premier ministre KP Sharma Oli et son parti se dirige vers une large victoire aux élections législatives disputées six mois après l'insurrection des jeunes de la Génération Z.

Si cette victoire se confirme, "Balen" Shah, 35 ans, devrait prendre la tête du nouveau gouvernement, et consacrer ainsi l'arrivée au pouvoir au Népal d'une nouvelle génération de dirigeants.

Selon le dépouillement de plus des trois quarts des bulletins publié samedi après-midi par la commission électorale, M. Shah a recueilli plus de 59.500 voix dans la circonscription de Jhapa 5, contre seulement plus de 16.000 à M. Oli.

Sans attendre de proclamation officielle, sa victoire désormais inéluctable a été acclamée par des centaines de ses partisans, rassemblés devant le centre de dépouillement du district de Jhapa.

"Qui a gagné cette élection ? Le peuple", "Au revoir la corruption", ont-ils repris en coeur en agitant des drapeaux du Népal et du parti du vainqueur.

"Je suis ravie", a déclaré à l'AFP Annie Thapa, 24 ans. "J'espère sincèrement qu'il va faire du bien au pays. Les gens attendent beaucoup de +Balen+ et il aura beaucoup de pression sur lui, mais je crois qu'il s'en sortira et qu'il obtiendra de bons résultats".

"J'étais sûr à 99,99% qu'il allait l'emporter mais son avance est surprenante", a renchéri Rojan Bhattarai, un étudiant de 22 ans, "ça montre à quel point le peuple était en colère contre le précédent gouvernement".

- "Raz-de-marée" -

Le duel entre le chef du Parti communiste népalais Oli, renversé en septembre lors de la "révolution" de la Gen Z, et le populaire maire de Katmandou, qui s'est imposé comme un des porte-voix de la contestation, était le plus suivi de tout le scrutin.

Le rappeur Balendra Shah (G) vote pour les législatives, le 5 mars 2026 dans la capitale népalaise Katmandou ( AFP / TAUSEEF MUSTAFA )

Symbole de la vieille garde qui s'est partagé le pouvoir au Népal depuis la fin de la guerre civile en 2006 et l'abolition de la monarchie deux ans plus tard, KP Sharma Oli a occupé quatre fois le poste de Premier ministre.

Selon les derniers chiffres partiels publiés samedi, le Rastriya Swatantra Party (RSP, centriste) de M. Shah était en passe de remporter une solide majorité en sièges à la Chambre des représentants, qui en compte 275.

Samedi après-midi, les résultats partiels créditaient le RSP de déjà 48 sièges, contre sept au Congrès népalais et deux au parti de M. Oli.

Le RSP était également en tête dans 71 des 106 autres circonscriptions attribuées au suffrage majoritaire, selon le dépouillement toujours en cours publié par la commission électorale.

La publication des résultats des 165 sièges répartis au scrutin majoritaire devrait intervenir d'ici lundi, a indiqué son porte-parole, Narayan Prasad Bhattarai.

Dépouillement des bulletins de vote des législatives au Népal, à Damak, dans le district de Jhapa district, le 7 mars 2026 ( AFP / Prakash MATHEMA )

Mais le visage de la nouvelle chambre basse du Parlement ne sera connu que plus tard. "Selon nos prévisions, il va falloir une semaine pour compter les sièges attribués à la proportionnelle", a ajouté M. Bhattarai.

"Nous nous dirigeons vers un raz-de-marée électoral qui reflète la frustration accumulée dans le pays", a commenté pour l'AFP l'analyste Chandra Dev Bhatta.

- "Révolte du peuple" -

"C'est en quelque sorte la révolte du peuple contre les partis politiques établis", a-t-il ajouté. "Le peuple comprend que les nouveaux n'ont pas forcément de programmes très établis mais ils sanctionnent les anciens partis pour leur mauvaise gouvernance".

Les 8 et 9 septembre, le Népal a été secoué par une violente insurrection conduite par la "Gen Z".

Partie du refus du blocage des réseaux sociaux par le gouvernement de M. Oli, la colère des manifestants s'est élargie à la dénonciation de la corruption des élites et au refus du chômage, qui contraint de nombreux Népalais à s'expatrier pour trouver un emploi.

Ces deux jours d'émeutes se sont soldés, selon le bilan officiel, par 77 morts, des centaines de blessés et la destruction et le pillage de nombreux bâtiments officiels, dont le Parlement, et de commerces.

Après six mois d'un gouvernement de transition dirigé par l'ex-cheffe de la Cour suprême Sushila Karki, près de 19 millions de Népalais étaient appelés aux urnes pour ces élections législatives, présentées comme les plus ouvertes depuis 20 ans dans le pays himalayen.

Selon la commission électorale, le taux de participation au scrutin a atteint 59%.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a salué, en voisin, le bon déroulement du scrutin, qualifié sur X "d'étape historique" pour la démocratie népalaise.