Selon une source, le conseil d'administration de JPMorgan souhaite que Jamie Dimon reste directeur général pendant encore quelques années

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Le conseil d'administration de JPMorgan

JPM.N souhaite que Jamie Dimon reste directeur général pendant encore quelques années, prolongeant probablement son mandat d'environ trois ans avant qu'il ne devienne président exécutif, a déclaré jeudi une source à Reuters.